Taylor Swift és Travis Kelce összeházasodnak, megvolt a lánykérés

Közös Instagram-posztban jelentette be kedden Taylor Swift és Travis Kelce, hogy jegyben járnak. A világ egyik legnépszerűbb popsztárja és amerikaifocista kedvese két éve vannak együtt.

Az angoltanárnőd és a tesitanárod összeházasodnak

– írták a fotókhoz.

Kelce már Swift legutóbbi, tavaly kijött lemezén is kapott pár számot, ráadásul a vidámabb hangvételűek közül. Az énekesnő előszeretettel kilátogat párja meccseire, még ha néha ki is fütyülik őt, mint ahogy az idei Super Bowlon történt.