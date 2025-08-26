taylor swifttravis kelce
Taylor Swift és Travis Kelce összeházasodnak, megvolt a lánykérés

admin Csontos Kata
2025. 08. 26. 19:16
Közös Instagram-posztban jelentette be kedden Taylor Swift és Travis Kelce, hogy jegyben járnak. A világ egyik legnépszerűbb popsztárja és amerikaifocista kedvese két éve vannak együtt.

Kelce már Swift legutóbbi, tavaly kijött lemezén is kapott pár számot, ráadásul a vidámabb hangvételűek közül. Az énekesnő előszeretettel kilátogat párja meccseire, még ha néha ki is fütyülik őt, mint ahogy az idei Super Bowlon történt.

