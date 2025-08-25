molnár anikó
Molnár Anikó szerint a pánikbetegsége miatt nem vált alkoholistává

2025. 08. 25. 09:16
Az elmúlt tizennyolc évben még csak egy konyakmeggyet sem evett.

Molnár Anikó hosszú ideig küzdött pánikbetegséggel, ami tizennyolc évvel ezelőtt jelentkezett nála. Mint a Ripostnak elmondta, eleinte nem kérte orvos segítségét a pszichés probléma megoldásában.

„Teljesen kizártam a gyógyszeres kezelés lehetőségét, mondván, nem vagyok bolond. Aztán persze kénytelen voltam belátni, hogy segítség nélkül nem tudok kimászni belőle” – kezdte az egykori valóságshow-szereplő.

Nagyon sok rohamom volt és már a házat is képtelen voltam elhagyni. Akkor döntöttem el, hogy pusztán hiúságból nem leszek a testem és az otthonom foglya. A gyógyszer segített, és bár nem javaslom senkinek, végül magam csökkentettem minimálisra a napi adagmennyiséget

– árulta el, hozzátéve: olyannyira lecsökkentette a gyógyszermennyiséget, hogy az orvosa már azt is megkérdezte tőle, azt a keveset minek szedi, hiszen gyakorlatilag felesleges.

Én ennek ellenére a mai napig szedem, mert biztosságérzetet ad. Annyi nehézség és megpróbáltatás elé állított az élet, még az utóbbi években is, hogy ha nem szedném a gyógyszert, amire szigorúan tilos inni, mára biztosan alkoholista lennék. Ugyanis erősen szabálykövető vagyok, így tizennyolc éve még csak egy konyakmeggyet sem ettem meg

– magyarázta Molnár Anikó.

