Kajdi Csabának megvan a véleménye arról, hogy Rubint Réka Ezüst Érdemkeresztet kapott

2025. 08. 21. 10:07
Rubint Rékát Sulyok Tamás köztársasági elnök állami kitüntetésben részesítette munkásságáért, több mint két évtizede tömegeket megmozgató, egészségesebb és aktívabb életre ösztönző, közösségépítő sportprogramjaimért.

Kajdi Csaba sem ment el szó nélkül a hírek mellett, közösségi oldalán ekképp kommentálta:

El vagyok keseredve, érted? Hogy én nem kaptam. És egyébként meg a Kiszel Tünde? Ő neki miért nem jár? Ki csinált annyi naptárat ennek a nemzetnek? Igenis, a Köllő Babettnak is jár, igenis, a Győzikének is. Ha nem lett volna Győzike Show, mit nézünk? Az Emilio se kapott, a Tina se

– humorizált az állami kitüntetéseken az influenszer.

