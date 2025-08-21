Kajdi Csabának megvan a véleménye arról, hogy Rubint Réka Ezüst Érdemkeresztet kapott

Rubint Rékát Sulyok Tamás köztársasági elnök állami kitüntetésben részesítette munkásságáért, több mint két évtizede tömegeket megmozgató, egészségesebb és aktívabb életre ösztönző, közösségépítő sportprogramjaimért.

Kajdi Csaba sem ment el szó nélkül a hírek mellett, közösségi oldalán ekképp kommentálta:

El vagyok keseredve, érted? Hogy én nem kaptam. És egyébként meg a Kiszel Tünde? Ő neki miért nem jár? Ki csinált annyi naptárat ennek a nemzetnek? Igenis, a Köllő Babettnak is jár, igenis, a Győzikének is. Ha nem lett volna Győzike Show, mit nézünk? Az Emilio se kapott, a Tina se