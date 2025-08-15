szőke andrásgyopáros alpárdigitális polgári körfidesz
Szőke András is csatlakozott egy Digitális Polgári Körhöz

2025. 08. 15. 22:34
A rendező Gyopáros Alpár fideszes országgyűlési képviselő csapatát erősíti.

Szőke András filmrendező-színész is csatlakozott Gyopáros Alpár által vezetett Vidéki Digitális Polgári Kör tagjaihoz – ezt a fideszes országgyűlési képviselő jelentette be a Facebook-oldalán. A 62 éves humorista alapítója is a polgári körnek.

A magyar vidék filmes ikonja is a csapatunkban!

– köszöntötte Gyopáros.


Szőke András Balázs Béla-díjas, Karinthy-gyűrűs filmrendező, színész, humorista legismertebb munkái közé a Roncsfilm és a Hasutasok tartoznak, legutóbbi filmje a 2024-es Brigádnapló volt.

