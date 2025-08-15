halle berry
Halle Berry nem hagyta szó nélkül exférje szavait, miszerint „nem főz, nem takarít, nem anyatípus”

2025. 08. 15. 09:45
A minap, több mint 25 évvel a válásuk után éles kritikával illette Halle Berryt korábbi férje, David Justice profi baseballjátékos. Hivatalosan 1993 és 1997 között voltak házasok, és a férfi elmondása szerint a színésznő akkoriban nem igazán vette fel a hagyományos feleség szerepét.

Arra gondoltam, ha gyerekeink lesznek, itt ez a nő, akivel családot akarok alapítani, de ő nem főz, nem takarít, nem anyatípus. És így elkezdtek halmozódni a problémáink

– fejtette ki Justice az interjúban.

Nem sokat kellett várni Berry reakciójára: a színésznő csütörtökön, tengerparti nyaralása közben ünnepelte 59. születésnapját, amiről egy rakat fotót feltöltött az Instagramjára.

Hú…! Főzés, takarítás és anyaság

– fűzte hozzá a fotósorozathoz viccesen.

Bár Berry egyetlen képen sem látható főzés vagy takarítás közben, az egyik gyerekétől kapott egy levelet, „Anyának” címzéssel.

 

Halle Berry háromszor volt már házas, ezért negyedjére nagyon meggondolja, igent mond-e:

