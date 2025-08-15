Halle Berry nem hagyta szó nélkül exférje szavait, miszerint „nem főz, nem takarít, nem anyatípus”

A minap, több mint 25 évvel a válásuk után éles kritikával illette Halle Berryt korábbi férje, David Justice profi baseballjátékos. Hivatalosan 1993 és 1997 között voltak házasok, és a férfi elmondása szerint a színésznő akkoriban nem igazán vette fel a hagyományos feleség szerepét.

Arra gondoltam, ha gyerekeink lesznek, itt ez a nő, akivel családot akarok alapítani, de ő nem főz, nem takarít, nem anyatípus. És így elkezdtek halmozódni a problémáink

– fejtette ki Justice az interjúban.

Nem sokat kellett várni Berry reakciójára: a színésznő csütörtökön, tengerparti nyaralása közben ünnepelte 59. születésnapját, amiről egy rakat fotót feltöltött az Instagramjára.

Hú…! Főzés, takarítás és anyaság

– fűzte hozzá a fotósorozathoz viccesen.

Bár Berry egyetlen képen sem látható főzés vagy takarítás közben, az egyik gyerekétől kapott egy levelet, „Anyának” címzéssel.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Halle Berry (@halleberry) által megosztott bejegyzés

Halle Berry háromszor volt már házas, ezért negyedjére nagyon meggondolja, igent mond-e: