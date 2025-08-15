csonka andrás
Szórakozás

Csonka András: Nem tudnék boldog lenni egy klasszikus családmodellben

Tulok András / RTL KLub
admin Grósz Petra
2025. 08. 15. 18:07
Tulok András / RTL KLub

Csonka András a napokban Dr. Buda László Mit üzen az életed? című podcastjének vendége volt, a beszélgetés alkalmával pedig az is téma volt, hogy a 60 éves színésztől az elmúlt években sokan megkérdezték, miért maradt egyedül, miért nem lett felesége. Mint mondja, ő sem így tervezte, de az élet más lapokat osztott neki – derült ki a Blikk szemléjéből.

Csonka 31 éves koráig a szüleivel lakott, hogy támogassa beteg édesapját és ne hagyja magára az édesanyját, szerettei így sokáig nem is nyomasztották a családalapítás kérdésével. Mára közel 30 éve él egyedül, az önálló lét egyfajta életmóddá vált számára, és még ha voltak is kapcsolatai, egyik párjával sem jutottak el az összeköltözésig.

A magánéletemet pontosan azért, mert otthon voltunk együtt, egy polgári lakásban, üvegajtók, apámnak ez a fokozatosan megváltozó személyisége, nem igazán tudtam megélni. Azt gondoltam, a lényeg, hogy túléljek, hogy valami módon működjön a munkám. Aztán egyszer csak ott találtam magam, hogy lényegében az életem pozitív történései majdnem teljes egészében attól függtek, hogy éppen van-e munkám, van-e sikeres munkám, a munka körül forgott. Nem az, hogy esetleg fejbe talált egy olyan szerelem, vagy családot alapítottam

– magyarázta a színész, leszögezve: ez nem jelenti azt, hogy mindig magányos lett volna, rájött azonban arra, hogy mégsem tud úgy kötődni másokhoz, mint azt korábban hitte.

Egy nagyon érzékeny ember vagyok, néha talán inkább már sokszor szentimentális barom is, aki – azt gondolom – alkalmas lettem volna rá, de valahogy megkövültem ilyen szempontból. Az a fajta ritmus, amit magamnak megadtam, az a fajta szokásrendszer, amiben léteztem, inkább arról szólt, hogy én ezt a dolgot egyedül húzom, és egyedül viszem.

Azzal kapcsolatban, miért nem született gyereke, Csonka szóba hozott egy évtizedekkel ezelőtti, asztrológussal történt beszélgetést:

Annak idején – 20-25 évvel ezelőtt – még egy asztrológus mondta nekem, hogy az a jegy, amiben születtem, meg az én képletem inkább egyfajta függetlenség iránti vágyat jelent, és hogy én nem tudnék boldog lenni egy klasszikus családmodellben. Ebben igaza van. De nem azért vagyok így, mert ő ezt mondta, csak rádöbbenek utólag. Amiért a 60-as szám zavar, hogy már nem tudnék úgy kifuttatni egy kapcsolatot, nem tudnék felépíteni úgy egy kapcsolatot, ahogy én azt szeretném, vagy ahogyan az ideális lehetne (…) Az ember megretten ettől, hogy akkor most mi lesz? Lehet, hogy elkövetkezik egy időszak, amikor én teljesen egyedül maradok?

– tette fel a kérdést a színész, aki bár tudja, hogy a barátaira bármiben és bármikor számíthat, azt mondja, egy családtag által támogatottnak lenni mindig más.

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Ázsia Expressz 2024 Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett

Friss

Népszerű

Összes
Baronits Gábor és Oczella Eszter összeházasodtak
Csuklóját törte a forgatás előtt az Ázsia Expressz egyik szereplője, fél kézzel csinálta végig a műsort
Kármán Odett Monte-Carlóban találkozott a Gossip Girl színésznőjével
Halle Berry nem hagyta szó nélkül exférje szavait, miszerint „nem főz, nem takarít, nem anyatípus”
Biztosítóberendezési hiba miatt térdre rogyott a vasúti közlekedés a Keletiben és a Déliben
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik