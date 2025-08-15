Csonka András: Nem tudnék boldog lenni egy klasszikus családmodellben

Csonka András a napokban Dr. Buda László Mit üzen az életed? című podcastjének vendége volt, a beszélgetés alkalmával pedig az is téma volt, hogy a 60 éves színésztől az elmúlt években sokan megkérdezték, miért maradt egyedül, miért nem lett felesége. Mint mondja, ő sem így tervezte, de az élet más lapokat osztott neki – derült ki a Blikk szemléjéből.

Csonka 31 éves koráig a szüleivel lakott, hogy támogassa beteg édesapját és ne hagyja magára az édesanyját, szerettei így sokáig nem is nyomasztották a családalapítás kérdésével. Mára közel 30 éve él egyedül, az önálló lét egyfajta életmóddá vált számára, és még ha voltak is kapcsolatai, egyik párjával sem jutottak el az összeköltözésig.

A magánéletemet pontosan azért, mert otthon voltunk együtt, egy polgári lakásban, üvegajtók, apámnak ez a fokozatosan megváltozó személyisége, nem igazán tudtam megélni. Azt gondoltam, a lényeg, hogy túléljek, hogy valami módon működjön a munkám. Aztán egyszer csak ott találtam magam, hogy lényegében az életem pozitív történései majdnem teljes egészében attól függtek, hogy éppen van-e munkám, van-e sikeres munkám, a munka körül forgott. Nem az, hogy esetleg fejbe talált egy olyan szerelem, vagy családot alapítottam

– magyarázta a színész, leszögezve: ez nem jelenti azt, hogy mindig magányos lett volna, rájött azonban arra, hogy mégsem tud úgy kötődni másokhoz, mint azt korábban hitte.

Egy nagyon érzékeny ember vagyok, néha talán inkább már sokszor szentimentális barom is, aki – azt gondolom – alkalmas lettem volna rá, de valahogy megkövültem ilyen szempontból. Az a fajta ritmus, amit magamnak megadtam, az a fajta szokásrendszer, amiben léteztem, inkább arról szólt, hogy én ezt a dolgot egyedül húzom, és egyedül viszem.

Azzal kapcsolatban, miért nem született gyereke, Csonka szóba hozott egy évtizedekkel ezelőtti, asztrológussal történt beszélgetést:

Annak idején – 20-25 évvel ezelőtt – még egy asztrológus mondta nekem, hogy az a jegy, amiben születtem, meg az én képletem inkább egyfajta függetlenség iránti vágyat jelent, és hogy én nem tudnék boldog lenni egy klasszikus családmodellben. Ebben igaza van. De nem azért vagyok így, mert ő ezt mondta, csak rádöbbenek utólag. Amiért a 60-as szám zavar, hogy már nem tudnék úgy kifuttatni egy kapcsolatot, nem tudnék felépíteni úgy egy kapcsolatot, ahogy én azt szeretném, vagy ahogyan az ideális lehetne (…) Az ember megretten ettől, hogy akkor most mi lesz? Lehet, hogy elkövetkezik egy időszak, amikor én teljesen egyedül maradok?

– tette fel a kérdést a színész, aki bár tudja, hogy a barátaira bármiben és bármikor számíthat, azt mondja, egy családtag által támogatottnak lenni mindig más.