Molnár Áron válaszolt Törőcsik Dani bokszkihívására

Törőcsik Dani, a tavalyi Sztárbox férfi középsúly mezőnyének ezüstérmese, szerdán nyilvánosan üzent Molnár Áronnak, hogy kihívja őt egy bokszmeccsre. A színész, aki 2023-ban lett a férfi középsúly-kategória bajnoka, csütörtökön szintén videóban válaszolt.

Hoppá! Akkor ez egy kihívás? Na figyelj, van egy ajánlatom. Ha elfogadom a kihívást és nyerek, akkor te egymillió forinttal támogatod az államtól független színházi társulásunkat, a Loupe Színházi Társulást. Ha te nyersz, én támogatok egymillió forinttal bármilyen szervezetet, egyesületet, alapítványt, amit te választasz ki

– mondta Molnár, majd azt kérte Törőcsiktől, találkozzanak a Magyar Ökölvívók Szövetségének száz éves fennállását ünneplő, szombati bokszgálán.

Találkozzunk ott, nézzünk egymás szemébe, és döntsük el, hogy áll-e a kihívás és elfogadod-e az ajánlatot! Találkozunk szombaton? Remélem, beleállsz!

Nem ez az első alkalom, hogy Molnár Áront kihívják egy mérkőzésre, tavaly Szegedi Fecsó tett így. A címvédő meccset végül a színész nyerte meg.