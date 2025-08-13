törőcsik danimolnár áron
Törőcsik Dani kihívta egy bokszmeccsre Molnár Áront

Molnár Áron az elmúlt időszakban számos videóval üzent a hazai közélet szereplőinek, nemrég azonban ő kapott egy hasonló stílusban rögzített felhívást Törőcsik Danitól.

Nem tudom, hogy emlékszel-e még rám, de én voltam az, akit tavaly háromszor is leütöttek. Emlékszel, amikor nagyon örültél? Mivel te is pontosan tudod, hogy milyen érzés ez, és sajnos a tavalyi döntő visszavágója nem jött össze, arra gondoltam, hogy idén mehetnénk mi négy menetet. Tapasztalatból tudom, hogy nem szeretsz válaszolni üzenetekre, de az is lehet, hogy ezt csak én érdemeltem ki. Hogyha lesz időd meg kedved, akkor azért majd erre válaszoljál!

üzente a tetoválóművész a korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében a színésznek.

A jelek szerint a videó azóta Molnár Áronhoz is eljutott, amit újra is osztott a saját oldalán. Mint írta, holnap érkezik a válasszal.

Törőcsik tavaly a Sztárbox férfi középsúly mezőnyében indult, egészen a szuperdöntőig menetelt, ám Torghelle Sándor legyőzte. Molnár ugyanebben az évadban egy címvédő meccsen tért vissza a ringbe, ahol Szegedi Fecsóval csapott össze, és meg is nyerte a meccset. A színész a bokszverseny 2023-as évadában a férfi középsúly-kategória bajnokaként végzett.

Nemrég egyébként Dárdai Blanka is kihívta Schóbert Larát egy bokszmeccsre, amire utóbbi rá is bólintott.

