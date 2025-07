Nem mondott túl szépeket Taylor Swiftről az egyik exe anyukája

Valahol a Joe Alwynnal való szakítása és a Travis Kelce-vel való összejövése között Taylor Swift randizott a The 1975 énekesével, Matty Healyvel. Bár kapcsolatukról soha nem jelent meg semmi hivatalos, az énekesnő legutóbbi albumának egyes dalai arra utaltak, nagy fellángolás volt kettejük között, de a kapcsolat hamar kiégett, és nem mellesleg: Matty Healy egy hatalmas lúzer.

Két évvel románcuk vége után Healy édesanyja, az Angliában színésznőként ismert Denise Welch egy tévéműsorban beszélt a két énekes kapcsolatáról.

– jelentette ki Welch, majd hozzátette:

A színésznő azt is elárulta, fia „jóindulattal” fogadta Swift tavalyi albumát, és most nagyon boldog modell menyasszonyával, Gabbriette Bechtellel. Róla azt mondta, hogy „csodálatos és gyönyörű”.

🚨Swifties🚨notes on The Tortured Poets Department from Matty Healy’s mother Denise Welch #WWHL pic.twitter.com/cHE5F3ciZh

— Watch What Happens Live! (@BravoWWHL) July 25, 2025