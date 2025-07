Mesterdiplomát szerzett G.w.M exe, Nagy Melanie

Nemrég vette át a mesterdiplomáját G.w.M volt felesége, Nagy Melanie, aminek apropóján az édesanya a Reggeliben vendégeskedett ma reggel. Mint kiderült, fejlesztéspolitikai programmenedzser-szakértő lett.

– mesélte Nagy, aki rengeteg gratulációt kapott a követőitől.

Alapvetően csak magamnak egy jó érzés az, hogy mindig szerettem volna a mesterdiplomát megszerezni. Most nem azt mondom, hogy elérkezettnek láttam az időt, hanem inkább azt mondom, hogy eljött az a pont az életemben, amikor azt mondtam, hogy nem lesz megfelelő pillanat nekivágni. És talán ez a legfontosabb üzenet részemről, és amiért így a nyilvánosság előtt szerettem volna ezt megélni, hogy mindenki, aki kételkedik magában, és azt érzi, hogy most ezért, most azért, mert az élethelyzetem nem engedi, vagy mert egyedülálló anyuka vagyok, vagy mert nagyon sok munkám van, vagy mert túl idősnek érzem magam hozzá, az merjen belevágni. Akár a diploma megszerzésébe, akár az új álmai megvalósításába.