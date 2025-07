Vilmos herceg gyerekei kapták a legértékesebb ajándékot a wimbledoni teniszdöntőn

A világelső Jannik Sinner nyerte a füves pályás Grand Slam, vagyis a wimbledoni tenisztorna döntőjét. Az olasz játékos ehhez az előző két évben bajnok Carlos Alcarazt győzte le négy szettben. A spanyol először veszített major torna döntőjében.

A brit királyi család tagjai is megtekintették a meccset: Katalin hercegné és Vilmos herceg a gyerekeikkel, Saroltával és Györggyel figyelték az izgalmakat, később Sinner személyesen is beszélgetett a családdal. Nemcsak beszélgetett, de teniszlabdákat is dedikált a gyerekeknek.

Katalin hercegné elmondta, hogy szeretnének dedikáltatni egyet Lajos hercegnek is, aki otthon maradt ezúttal. Vilmos herceg hozzátette:

Másképp Lajos nagyon mérges lenne…

A helyszínen tekintette meg a meccset Matthew McConaughey is, akit most a fél internet magasztal, miután úriember módjára viselkedett a lelátón.