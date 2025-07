Zámbó Krisztián: Elgondolkodtam a zsírleszíváson

Zámbó Krisztián évek óta küzd a súlyával. A Borsnak elmondta, jelenleg 20 kiló felesleg van rajta, ami miatt a ruhatárát is kénytelen volt lecserélni.

Nekünk, Zámbóknak a genetikánk is olyan, hogy pocakra hízunk és tokásodunk. Én bevallom, a régi ruháimat, főleg az ingeket már mind kidobáltam, mert esélytelen, hogy rám jöjjenek. Adok még egy esélyt annak, hogy így nyáron sikerüljön megszabadulnom a plusz kilóktól, de megmondom őszintén, hogy már azon is elgondolkodtam, hogy kés alá fekszem

– árulta el az énekes, akinek édesapja, Zámbó Jimmy 1999-ben az elsők között volt, akiken zsírleszívást végeztek el Magyarországon. Bár a műtét jól sikerült, a felépülés keserves volt.

Akkora fájdalmai voltak, hogy elsírta magát. Még a gyógyulás is fájdalmas! Én már csak ezért sem ítélem el a zsírleszívást, sőt! Bevallom férfiasan, hogy én magam is elgondolkoztam a zsírleszíváson, ha minden kötél szakad, és nagyon ragaszkodnak hozzám azok a fránya plusz kilók. Az a baj egyébként, hogy már tinikoromban is éjszakai evő voltam, míg más aludt, én rendszeresen nyitogattam a hűtőszekrény ajtaját. Nos, ez a szokásom sajnos a mai napig megmaradt, rendszeresen eszem éjszaka