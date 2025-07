Nagy Feró Azahriah véglényezős mondatairól: Ennek a kis taknyosnak agyára mehetett a jó dolga

Azahriah múlt héten egy Instagram-sztoriban véglényekként hivatkozott a Fidesz-szavazókra. „Gyönyörűen süt a nap, mert ő is tudja, hogy már csak az igazán szektás, értelmileg és mentálisan is visszamaradott véglények maradtak mint Fidesz-szavazók” – írta Insta-sztorijában Azahriah. A posztot azóta törölte, de később bocsánatot kért mindenkitől.

A Bors több napja támadásba indult az énekes ellen, legújabb anyagukban Nagy Ferót faggatták arról, hogy mit gondol Azahriah megszólalásáról.

Megmondom őszintén, fogalmam sincs, hogy ez a kölyök miről beszél, de gyanítom, neki sincs sok esze, ami lássuk be, sokkal nagyobb baj. Főiskolát végzett emberként próbáltam értelmezni, hogy mire is gondolhatott a költő, majd bevallom, bele-belelestem Azahriah néhány dalába és rájöttem, a leírt sorainál csak a dalszövegeit értem kevésbé. Azt hiszem, hogy ennek a kis taknyosnak agyára mehetett a jó dolga, így unalmában megkereste a közelében fellelhető legnagyobb épeszű erőt és, hogy egy kis izgalomhoz jusson, magára is rántotta azt. Más magyarázatot nemigen találok.