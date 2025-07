Orbán is kitért Azahriah véglényezős megszólalására: „A Tisza Párt és egy neves zenész sem teheti meg ezt”

Orbán Viktor ma reggel is a Kossuth Rádióban kezdte a napját, a mondandóinak jelentős részéről ebben a cikkben beszámoltunk. A beszélgetés egy pontján szóba került Azahriah néhány nappal ezelőtti kijelentése, az énekes egy szerda reggeli Instagram-sztoriban véglényekként hivatkozott a Fidesz-szavazókra.

„Gyönyörűen süt a nap, mert ő is tudja, hogy már csak az igazán szektás, értelmileg és mentálisan is visszamaradott véglények maradtak mint Fidesz-szavazók” – írta Insta-sztorijában Azahriah. A posztot azóta törölte, és bocsánatot is kért.

Orbán pénteken úgy fogalmazott az ügyről:

Magyarországon vannak emberek, akik szerint helyes milliókat sértegetni. A Tisza Párt és egy neves zenész sem teheti meg ezt.

A miniszterelnök szerint egymást kell védeniük a magyaroknak és tisztelniük kell egymás véleményét is.

Korábban Magyar Péter is megszólalt az ügyben, aki ugyan nem nevesítette az énekest, egyértelműen róla írt Facebookon.