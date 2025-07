15 év után újra összeállt az Oasis, a koncerten Diogo Jota előtt tisztelegtek

Liam és Noel Gallagher végre újra összeálltak a cardiffi Principality Stadion színpadán, a régóta várt Oasis újraegyesülési turné első állomásán. Több mint 75 ezer rajongó nézte végig a bulit, amelynek egy pontján Diogo Jota előtt is tisztelegtek.

Az egyébként Manchester City-drukker Gallagher-testvérek a Live Forever című számuk alatt kivetítették Jota képét a képernyőre, és neki ajánlották a dalt.

Mint ismeretes, a Liverpool portugál futballistája halálos kimenetelű autóbalesetet szenvedett, mindössze 28 éves volt.

Live Forever and a beautifully poignant tribute to Diogo Jota as his LFC shirt flashed on to screen @oasis pic.twitter.com/3zAVkkQOHi

