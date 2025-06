Skechers x Harry Kane: Cipők a pályán kívülre

Anglia válogatottjának kapitánya, aki 36 gólt szerzett első Bundesligás idényében a Bayern München színeiben, és megnyerte a 2024-es Aranycipőt, mint Európa legeredményesebb góllövője – ha a világszerte ismert futballistáról, Harry Kane-ről van szó, ő mindig mindent kiad magából a pályán. Most azonban a Skechers megmutatja Kane egy másik oldalát – a pályán kívül.

Harry Kane 2023 óta a Team Skechers nemzetközi sportolói csapatának tagja. A Bayern Münchenhez való csatlakozása után kezdett el Skechers SKX_01 focicipőben játszani, és ezt a modellt viselte az angol válogatott 2024-es UEFA Európa-bajnokságon mutatott meggyőző szereplése során is. A világ azóta már láthatta Kane-t a vadonatúj Skechers SKX_1.5 Player Edition cipőjében is, amelyet a jelenleg is zajló UEFA Bajnokok Ligája mérkőzésein hordott. Most pedig eljött az idő, hogy bemutatkozzon a Skechers Street™ férfi sneaker kollekciójában is, saját nevével fémjelzett kapszulakollekciójával, amely a Koopa és UNO modellekből áll – Kane kedvenc Skechers utcaicipői közé tartoznak.

Az Off Pitch kollekcióban a Skechers új színeket hozott Harry Kane aláírásával és finom utalással jelenlegi klubjára, a Bayern Münchenre: a kiválasztott darabok fehér és bordó színeket kaptak.

SKECHERS x HARRY KANE: KOOPA – HARRY KANE COURT

Egy világklasszis sportoló a pályán kívül is megérdemli ugyanazt a kényelmet és stílust. Ezért alkotta meg a Skechers a Koopa – Harry Kane Court sneakert, amelyet különleges tervezési elemek tesznek egyedivé, igazodva a névadó klasszis csatár személyiségéhez. A meglévő Skechers sziluett prémium szintre emelkedik: Kane kérésére a cipő magasabb szárat kapott, a felsőrész prémium bőrből készült, a nyelven pedig Kane aláírása díszeleg. És ahogy az egy Skechers cipőtől elvárható, az Air-Cooled Memory Foam® párnázott talpbetét gondoskodik a maximális kényelemről.

SKECHERS x HARRY KANE: UNO – HARRY KANE AIR

Ahogyan Harry Kane neve egyet jelent a nemzetközi futballal, úgy az UNO modell a Skechers divat sneaker kínálatának ikonikus darabja. Ezért volt kézenfekvő, hogy az angol sztár pályán kívüli kollekciójának részeként megszülessen a Skechers x Harry Kane: UNO – Harry Kane Air modell. A híres Skechers sneaker felsőrésze prémium bőrből készült, nyelvén a csatár aláírása látható, valamint fűző nélküli, könnyen felvehető kialakítást kapott. A kényelem pedig a csúcsformában lévő Harry Kane góllövő képességeihez mérhető: minden pár Air-Cooled Memory Foam® talpbetéttel és Skech-Air® légpárnás középtalppal van ellátva.