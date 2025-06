Kiderült, miért került kórházba Szendrői Csaba, az Elefánt frontembere

Múlt héten az Elefánt a közösségi oldalán jelentette be, hogy énekesük, Szendrői Csaba kórházba került. A zenekar több koncertet is lemondott, a nyári szezon egy részében a rajongók már biztosan nem találkozhatnak velük.

Szendrői azóta hazamehetett a kórházból, az énekes hétvégén videóban jelentkezett be a Facebookon, hogy elmondja, mi történt vele. Mint kiderült, vezetés közben kezdett „valami furit” érezni a jobb lábában.

Másfélszer akkora volt a jobb lábam, mint a bal, meg ilyen furán piros volt az egész. Túl sok YouTube-videót nézek, így azonnal vágtam, hogy ez gáz

– mondta el a frontember, aki ezután rögtön telefonált az ügyeletre, mert arra gyanakodott, hogy trombózisa van. A tatabányai kórházba irányították, ahonnan később helyhiány miatt átszállították a budapesti János Kórházba.

Kiderült, hogy ha nem is tokától bokáig, de konkrétan a vádlim alsó részétől a combom közepéig van egy egybefüggő ótvar, ocsortány vastag vérrög a vénámban, mélyvénás trombózis, amit ilyenkor stabilizálnak. […] Ha abból letörik egy darab, akkor van gáz, mert az a kis vérrög elindul, és ahogy jön fölfele, […] valahol el fog akadni, ezt nevezik embóliának. Amikor a tüdődig ér, na az gáz. Ez is gáz, de az nagyon gáz, szóval innentől kezdve volt egy dinamit a testemben

– idézi Szendrőit a Blikk.

Ez után „pár nap masszív, mozdulatlanul fekvés, az életen való gondolkodás, hálaadás, barátaimra gondolás” következett a zenész életében.

„A lehető legrosszabbkor történik ez, tényleg, skacok! Annyi koncertünk van, annyi mindenből maradunk ki most emiatt… Nem lehetünk ott az utolsó Bánkitón, az utolsó Kolorádón” – mondta, hozzátéve, hogy mennyire hálás az őket helyettesítő zenekaroknak, illetve az egészségügyi dolgozóknak is, akiknek az életét köszönheti.

„A nagy tanulság pedig az, hogy kurvára ne gondolkodjatok, ha valami enyémhez hasonló tünetetek van, azonnal húzzatok be, nézessétek meg akkor is, ha hülyének érzitek magatokat. Ha fel van dagadva a lábatok, ha a vádlitokban furcsa, feszítő izomlázszerű dolgot éreztek, akkor azonnal menjetek be, főleg, ha csak az egyikben van. Nekem ilyen volt, és én erre nem figyeltem, pedig egy pár nappal hamarabb észre lehetett volna venni, de azt hittem, hogy a lábedzés miatt van ez” – osztotta meg tapasztalatait Szendrői Csaba.