Csonka András megmutatta, hogyan nézett ki általános iskolásként

Tegnap volt a tánc világnapja, melyről többek mellett Tóth Gabi is megemlékezett az Instagram-oldalán. Kicsit megkésve, de hasonlóan tett most Csonka András is, aki gyerekkori fotót mutatott magáról ez alkalomból.

Hoppá, tegnap volt a tánc világnapja, és elbambultam. Sebaj, most legalább láthatjátok, hogy mindig is vágytam a táncparkettre.😂 Szerintem a képen felsős lehetek, és vasárnaponként izzadt tenyérrel és izgága lábakkal én is jártam tánciskolába, mint szerintem közületek is sokan. Azt nem mondhatjuk, hogy túl oldottnak látszunk a képen, de ki a fene akart leégni?!😂 Szóval inkább most mindenkit, aki csak a tánc közelébe sodort engem az elmúlt évtizedekben, akár táncos, akár koreográfus, akiktől tanulhattam, akiket tisztelhettem és élvezhettem ennek az egésznek az örömét, most képzeletben megölelem❤️❤️💃🕺

– fűzte hozzá a fekete-fehér fotóhoz a színész, aki nemrég milliókat kaszált A 100 milliós játszmában Oszvald Marikával.

