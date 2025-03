Epres Panni a gyerekeiről: Mindketten küzdelmes utat választottak

A Nők Lapja az idei nőnap alkalmából hét nőt rakott a címlapjára, akik mind elmondták, hogyan sikerült legyőzniük a lehetetlent. Köztük van Epres Panni manöken, aki szerencsés alkatnak tartja magát, mert mindennek tud örülni, mindent el tud fogadni. „Én mindig annak örülök, aminek éppen lehet, akár egészen pici dolgoknak is” – mondja.

Úgy gondolom, az életemben mindennek úgy kellett lennie, ahogyan eddig volt. Nyugalommal igyekszem venni az akadályokat, nem akarom halmozni az élvezeteket, és próbálom derűs egyensúlyban tartani az életemet.

A modell elárulta, ő mindig rövid távra tervez, nem gondolkozik azon, mi lesz évek múlva, hiszen megtanulta: abban sem lehetünk

biztosak, mit hoz a holnap.

Az ember nem választhat, milyen megpróbáltatásokat kap. Rosszul hangzik, tudom, és a legtöbben hárítanak, amikor azt mondom: mindenkivel történnek majd bajok

– véli Epres, aki szerint ha megpróbálunk ebben a szemléletben élni, akkor talán kevésbé lep meg minket, amikor bekövetkeznek a rossz dolgok. Fontosnak tartja, hogy a baj közepette is tudatosítsuk magunkban, ez is meg fog valahogy oldódni, ezen is túl leszünk egyszer.

Azt gondolom, sokkal többet el tudunk viselni, mint amennyit feltételezünk magunkról. Ez nem azt jelenti, hogy naiv boldogságban lebegek, és elhessegetem a baj gondolatát, inkább azt, hogy amikor tragédia történik – és nálunk meg is történt, nagyobb, mint amekkorát az ember el tud képzelni –, akkor is tudom, hogyan és hol kell nekem ezt feldolgoznom. Megvan a helye a szomorúságnak, és megvan az ideje is annak, hogy én ezzel foglalkozzak, de attól még a hétköznapokban lehetek pozitív és boldog

– fogalmazott a manöken, utalva férje, Benedek Tibor 2020-ban bekövetkezett halálára.

A néhai vízilabdázóval két közös gyerekük született, Mór és Barka, akik ma már tizenévesek. Epres Panni róluk is beszélt a Nők Lapja cikkében. Mint mondta, nekik is azt próbálja sugallani, hogy minden nehézségen, minden kihíváson túljuthatnak.

A sportban mindketten küzdelmes utat választottak. Lehet, hogy más szülő megóvná a gyerekét attól, hogy kudarcok érjék, én viszont hagyom, hogy maguk döntsenek, és mindig ott vagyok háttérnek. Sokáig azt gondoltam, azért ilyenek, mert ebben nőttek fel, és én is Tibor mellett nevelődtem olyanná, hogy sok mindent ki kell bírni, mert ettől fejlődünk. Csak mostanában kezdem elhinni, hogy ebben nekem is van részem. Ez a fajta szívósság és kitartás bennem is megvan, és büszke vagyok magamra, arra, ahogyan az elmúlt években nevelem őket, és viszem hármunk életét. Göröngyös az út, de mindennap törekszem a boldogságra.

Gyerekeiről tavaly is beszélt egy interjúban, akkor elmondta: fia az apja nyomdokaiba lépett és vízilabdázik, lánya pedig balerinának készül.