Alig lakott faluban áll az ország egyik legbékésebb termálfürdője

Vas vármegyében található az a mindössze 303 lakos számláló pici település, amely fő vonzereje a határában található termálfürdőben rejlik – írja a Termál Online.

A Ság hegy alatt elterülő Mesteri község 7 kilométerre fekszik Celldömölktől, Sárvártól pedig 15 kilométer választja el. Az itt található fürdőt az 1960-as évek végén adták át, azonban az elmúlt években több korszerűsítést is végeztek rajta, miközben a jegyárak ugyanolyan barátiak maradtak. A családias, otthonos légkörhöz a személyzet kedvessége is hozzájárul, amit az ország több más fürdőjében gyakran a borsosabb jegyár ellenére sem kapunk meg. A fürdőnek öt medencéje van, amelyekből három egész évben működik, és az egyik fedett, így gyógyvizes medencéi télen is bármikor látogathatóak a gyógyulni vágyóknak.

A 60-70 Celsius-fokot is elérő termálvíz nagyjából 2000 méter mélyről tör fel, és tartalmaz kalciumot, nátriumot, hidrogén-karbonátot, szénsavat, valamint szulfidot. Habár a fürdő hivatalos gyógyvízminősítésére csak 2006-ban került sor a gyulladásos derék-, csípő- és térdízületi problémákkal küzdőknél, jótékony hatását természetesen korábban is kifejtette, amit a helyiek és visszajáró vendégek a saját bőrükön tapasztaltak. Ugyan a gyógyvíz valóban csodákra képes, néhány apróságra nem árt odafigyelni, ha szeretnénk elkerülni az esetleges negatív mellékhatásokat.