JÖN: Magyarország legnagyobb kártyagyűjtő eseménye! Különleges kártyarelikviák egy helyen!

Immár harmadik alkalommal várja a legfanatikusabb kártyagyűjtőket és sportrajongókat a Budapest Card Show ! Magyarország legnagyobb gyűjtői eseményét november 9-én, szombaton rendezik meg a budapesti OFF Kultúr rendezvényközpontban. Az egész napos, ingyenes eseményen soha nem látott focis és kosaras kártyákkal, Pokémon lapokkal és további sportrelikviákkal találkozhatnak a fanatikusok, de kártyacserére, eladásra és vásárlásra is lesz lehetőség, hobbi és profi szinten is. Igazi kártya-ritkaságokat ígérnek a szervezők!