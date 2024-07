Molnár Gusztávval a napokban felvette a kapcsolatot egy távoli rokona, és ez reményt adott az alkoholfüggőségéből felépülő színész számára, hogy megtalálja a gyökereit és jobban megismerje a családja történetét.

– nyilatkozta a Blikknek a Drága örökösök egykori szereplője, majd elárulta, ki kereste fel az interneten.

Az egyik apai másodunokatestvéremtől kaptam e-mailt, aki leírta, hogy feltehetően közös volt a nagyapánk, akit Baráth Gusztávnak hívtak. Ugye, az én vezetéknevem Molnár, ami annak köszönhető, hogy a nagyszüleim nem házasodtak össze, de ettől még össze lehetett tenni a képet. Felajánlotta, hogy meglátogathatnám őket Szlovákiában, ahol – mint kiderült – nemcsak ő, hanem más rokonaim is élnek. Rögtön fel is vettük a kapcsolatot telefonon, és most úgy néz ki, hogy pár héten belül elutazom hozzájuk.