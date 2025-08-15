francia sajtlisteria
Figyelmeztetés: ha ilyen francia sajtot vett, ne egye meg

Marjai János
24.hu
2025. 08. 15. 15:07
Marjai János
Mikrobiológiai szennyezés lehet három francia sajtban.

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján mikrobiológiai szennyeződést (Listeria Monocytogenes) mutattak ki Franciaországból származó pasztőrözött tehén- és kecskesajtokban. A termékekből Magyarországra is érkezett – írta fogyasztóvédelmi hatóság weboldalán.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFKH) késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal, akik az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtették a szükséges intézkedéseket, gondoskodtak a kifogásolt tételek fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozások által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi.

Az érintett termékek adatai az alábbiak:

  • BUCHE CHEVRE LA BELLE DU BOCAGE 1KG

Tételszám és MMI: C5170130; 12.08.25

C5154101; 25.07.25

C5168109; 01.08.25

  • Camembert

Márka: Everyday

Kiszerelés: 250 g

MMI: 2025.08.13.

  • CAM.PERE ALEXANDRE *BOITE BOIS* 240G X12

Tételszám: C5155106

MMI: 24/07/2025

Termékvisszahívás oka: mikrobiológiai szennyeződés (Listeria monocytogenes)

Mi az a Listeria monocytogenes?

A Listeria monocytogenes baktérium egy kórokozó, amely megbetegedést, liszteriózist okozhat. Egészséges emberek a fertőzést sokszor tünetmentesen vészelik át, azonban legyengült szervezetben (csecsemők, várandós nők, valamint legyengült immunrendszerű emberek esetében) súlyos lefolyású betegség alakulhat ki.

Az NFKH kéri, hogy ha valaki a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el.

Az Index alapján megírtuk, hogy Franciaországban két ember halt meg, és legalább 21-en megbetegedtek egy sajtokhoz köthető Listeria-járványban, amelynek forrása feltehetően a Creuse megyében működő Chavegrand gyár. Belgiumban is találtak egy fertőzött beteget, az érintett tételeket mindkét országban visszahívják.

