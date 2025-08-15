Biztosítóberendezési hiba miatt térdre rogyott a vasúti közlekedés a Keletiben és a Déliben

A Déli pályaudvar is elhasalt
A pályaudvaron tartózkodó kollégánk számolt be róla, hogy a Délinél is megreccsent a vasúti közlekedés, a kijelzők tanúsága szerint szintén biztosítóberendezési hiba miatt. Az utastájékoztató szerint Kelenföld és Nagytétény között 10-30 perces késésekkel kell számolni.
Biztosítóberendezési hiba lassítja a vonatok fogadását és indulását a Keleti pályaudvarnál, közölte a Mávinform.
A Keletiből induló, valamint oda érkező járatoknál hosszabb menetidőre kell számítani. A hiba miatt, melynek az elhárításán már dolgoznak a vasúttársaság munkatársai, az alábbi változásokra kell számítani:
- a Budapest – Hatvan – Miskolc vonalon a gödöllői S80-as vonatok nem közlekednek, az egri Agria, valamint a gyöngyösi Mátra InterRégiók Budapest és Gödöllő között minden állomáson és megállóhelyen megállnak.
- A Budapest – Újszász – Szolnok – Békéscsaba vonalon az S60-as vonatok a Keleti pályaudvar helyett Rákosról indulnak, és oda is érkeznek, a Budapest – Békéscsaba közötti InterCityk és InterRégiók Kőbánya felsőn és Rákoson is megállnak, a G60-as vonatok a teljes útvonalukon, a Keleti pályaudvartól közlekednek.
További változásokat jelentett be a MÁV.
A Budapest–Győr–Bécs/Sopron/Szombathely vonalon a Lehár EC Bécsből csak Kelenföldig közlekedik és onnan is indul. A Mecsek InterCity Pécsről szintén csak Budapest-Kelenföldig közlekedik, és onnan is indul. A 2-es és a 4-es metrón, valamint a gödöllői (H8-as) HÉV-en a vonatjegyek is érvényesek. Az Örs vezér tere és Kőbánya-felső között pótlóbuszok is közlekednek, amelyek az Örs vezér terén a metró melletti Volán-megállóból indulnak.