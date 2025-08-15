A rendőrség elfogott egy férfit, aki Magyar Péter megölésére buzdított a Facebookon

A rendőrség elfogott egy 46 éves, Békés vármegyei férfit, aki Magyar Péter megölésére buzdított a Facebookon. A Tisza elnökének szarvasi fórumát beharangozó Facebook-poszt alatti kommentekben a férfit azt írta, „Hátravinni, agyon lőni!!”, ami után a készenléti rendőrök még aznap elfogták.

A férfinek a bejelentett lakó-, illetve tartózkodási helyén is kutatást tartottak a rendőrök,

otthonában egy légpuskát, valamint vadászpuskához, karabélyhoz, illetve pisztolyhoz tartozó lőszereket is találtak.

Ezeket szakértő vizsgálja.

Előállítását követően a nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki a férfit internetes agresszió miatt. A gyanúsított a bűncselekményt beismerte, jelenleg szabadlábon védekezik.

Augusztus elején a TEK őrizetbe vett egy férfit, aki azt tervezte, hogy bérgyilkossal megöleti Orbán Viktor miniszterelnököt.

(police.hu)