Mentálisan sérült nők megerőszakolásával gyanúsítanak egy karbantartót a gacsályi, fogyatékkal élők otthonában

2025. 08. 15. 20:28

Hivatalosan is meggyanúsítottak egy férfit abban az ügyben, amely szerint betegeket erőszakolhattak meg a gacsályi fogyatékkal élők bentlakásos intézetében – számolt be az RTL Híradó.

Márciusban derült ki, hogy nemi erőszak gyanúja miatt nyomoz a rendőrség az értelmi fogyatékkal élők bentlakásos intézetében Gacsályon, Szabolcs vármegyében. Akkor a rendőrség el is vitt egy férfit, aki karbantartóként dolgozik az intézményben.

Az ügyészség arról tájékoztatta a híradót, hogy a megalapozott gyanú szerint a férfi két, gondnokság alatt álló nőt is megerőszakolhatott, de a gyanúsított tagadta a bűnösségét. A gyanúsítás ellen panaszt is benyújtott, azonban azt elutasították.

Az egyik áldozat csak többszöri alkalom után mert panaszt tenni, ami után a fenntartó Máltai Szeretetszolgálat belső vizsgálatot indított. A férfit ugyanakkor továbbra is alkalmazzák, korábbi állításuk szerint egy külső telephelyen, ahol nem találkozhat a bentlakókkal. További intézkedésre csak az eljárás végeztével kerül sor – tették hozzá.

Az intézmény néhány évvel ezelőtt azzal került be a hírekbe, hogy a főnővér egy szellemileg sérült beteget ütlegelt és rugdosott, amiről videó is készült. A nőt elbocsátották és februárban vádat emeltek ellene.

