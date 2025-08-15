Trump meghívást kapott Fehéroroszországba és el is fogadta

Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök pénteken telefonon beszélt Donald Trump amerikai elnökkel, és bejelentette, hogy meghívta őt és családját Minszkbe. Lukasenka szerint Trump elfogadta a meghívást – írja a Washington Post. Ez azt megelőzően történt, hogy Trump Alaszkában fog tárgyalni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, Lukasenka legfőbb szövetségesével.

Az, hogy az aktuális amerikai elnök közvetlenül tárgyaljon Lukasenkával, rendkívül ritka. A fehérorosz diktátor 31 éve vezeti az országot, miközben az Egyesült Államok hosszú ideje emberi jogi visszaélésekkel és választási csalásokkal vádolja. Az utolsó amerikai elnök, aki Minszkbe látogatott, Bill Clinton volt 1994-ben, miután Fehéroroszország beleegyezett abba, hogy a Szovjetunióból ott maradt nukleáris fegyverkészletét átadja Oroszországnak.

Trump a Truth Social közösségi oldalon erősítette meg a beszélgetés tényét, „nagyszerű beszélgetésnek” nevezve azt

„a nagyra becsült” Lukasenkával,

és jelezte, hogy a személyes találkozót. Bejegyzésében Trump megköszönte a fehérorosz vezetőnek 16 ismert politikai fogoly szabadon engedését, és hozzátette: dolgoznak további „mintegy 1300” személy – feltételezhetően politikai foglyok – szabadon bocsátásán is.

A Washington Post megjegyzi, mindez hivatalosan is megerősíti a Trump-kormányzat éles irányváltását a korábbi amerikai politikához képest, amely nem ismerte el Lukasenkát legitim államfőnek a 2020-as vitatott választások miatt. Az elmúlt hónapokban amerikai tisztviselők több alkalommal is felkeresték Minszket, és egy Time magazinban megjelent cikk szerint Lukasenka a háttérben segített Washingtonnak üzeneteket közvetíteni Putyin felé.

A belarusz ellenzéki vezető, Szvjatlana Cihanouszkaja, akinek férje nemrég szabadult a börtönből, az X-en méltatta Trump erőfeszítéseit, amelyekkel „segíteni akar a béke és az igazság helyreállításában”, ugyanakkor figyelmeztetett: a „rezsimmel” szembeni politika nem változhat, amíg az nem hagy fel az elnyomással.