Magyar Péter: Az Orbán-kormány alkalmatlansága miatt kilopják alólunk a harci eszközöket

Péntek reggel a Blikk írta meg, hogy két héttel ezelőtt ismeretlenek betörtek a kecskeméti katonai reptérre, és ellopták az MIG-29-es vadászgépek alkatrészeit. A betörők egyszerű módszerrel jutottak be a reptérre: átvágták a drótkerítést. A Honvédelmi Minisztérium azóta közölte, hogy vizsgálatot indított az ügyben, míg a NATO annyit mondott, hogy a magyar szervek illetékesek az ügyben.

Magyar Péter, a Tisza elnöke Facebookon közzétett reakciójában azt írta: „Szalay-Bobrovniczky Kristóf annyira fogalmatlan mű-katona, hogy a kecskeméti katonai repülőtér védelmét sem tudja megszervezni, nemhogy egy egész országét.

Hatvanpusztán a zebrákat és a robotfűnyírót is jobban őrzik, mint a vadászrepülőinket.

Úgy folytatta:

egy állítólagos háborús veszélyhelyzetben egy katonai létesítményt úgy tudtak tolvajok kifosztani, hogy átvágták a drótkerítést és az ott tárolt harci eszközökből alkatrészeket szereltek ki anélkül, hogy ezt bárki észrevette volna. Ezután a repülőgép alkatrészekkel zavartalanul elsétáltak, mintha csak a piacon vásároltak volna be.

Magyar szerint Magyarország nem engedheti meg magának, hogy olyanok kezében legyen a haza védelme, akik „azonnal megadnák magukat egy orosz támadás esetén, akik átjáróházat csinálnak a külügyminisztérium informatikai rendszeréből, és bolhapiaccá züllesztik a kecskeméti katonai repteret.”

Ezután feltette a kérdést, mikor mond le a honvédelmi miniszter, valamint, hogy hogyan fordulhatott elő a kecskeméti incidens, és hol volt Orbán Viktor mindeközben.

Miközben a magyar vadászrepülő pilóták világhírűek, nemrég egy NATO-akcióban orosz vadászgépeket fogtak el, addig az Orbán-kormány alkalmatlansága miatt kilopják alólunk a harci eszközöket

– írta.