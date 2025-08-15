35 fokos hőségben gyorsan letusolt, kizárták a német teniszezőt

A 26 éves sportoló 7:5-re megnyerte az olasz Pietro Orlando Fellin elleni mérkőzés első játszmáját, majd miután a hőmérséklet meghaladta a 35 Celsius-fokot, vett egy gyors frissítő fürdőt a szünetben.

Miután a világranglista 358. helyén álló játékos visszatért a pályára, a főbíró jelezte, véget ért a meccs, mert ezzel a lépésével vétett a szabályok ellen.

Rosenkranz hiába mondta, hogy csupán tíz másodpercre ugrott be a tusolóba, az indoklás szerint az ATP szabályai megtiltják a mérkőzés alatti zuhanyozást, hogy biztosítsák a doppingellenes törvények szigorú betartatását.

Nem a német az első profi, akivel ez megtörtént, az amerikai Nicolas Moreno De Alborant 2022-ben ugyanezen okból zárták ki egy tornáról.