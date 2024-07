Király Linda 17 éves korában ismerte meg első szerelmét, az amerikai zenei producert, Simont, akivel annak idején nyolc évig alkottak egy párt, de a szakítás után is barátok maradtak. Most, 23 évvel első találkozásuk után újra egymásra találtak.

Nyolc évig tartott a kapcsolatunk Simonnal. Ő volt az életem első szerelme, az a férfi, aki mellett felhőtlenül boldog voltam. Egy gyönyörű lelkű, elképesztően tehetséges embert ismertem meg benne, boldogok voltunk együtt, mégis valahogy elfogytunk. A szakításunk után is nagyon szoros kapcsolatban maradtunk, a mai napig minden egyes nap beszélünk egymással

– nyilatkozta a Borsnak az egykor Amerikában élő és dolgozó énekesnő. Mint mondta, Simonnal sosem voltak egymás előtt titkaik, aktuális párkapcsolataikat is mindig megbeszélték egymással a szakításuk óta eltelt 15 évben.

Király Linda azt mondta, öccsei, Király Viktor és Benjamin a fejükbe vették, hogy mindent megtesznek azért, hogy újra összehozzák a nővérüket az exével.

– idézte testvéreit az énekesnő, aki egy idő után engedett az unszolásnak, és februárban újra találkoztak Simonnal Los Angelesben.

A februári találkozásunk Simonnal furcsa volt, egy pillanatra mintha megint azt éreztük volna egymás iránt, mint régen. De akkor még nem beszéltünk meg semmi konkrétat, nem tudtam, hogy mi alakul ki ebből az egészből… Egy pár hete jöttünk csak rá, hogy tényleg meg kellene próbálnunk újra együtt. Egy telefon volt, hogy »jössz?« És jött is, most itt van. Simont elkísérte az édesanyja is, ő csak pár napot marad. Simon pedig… nos, ő egyelőre csak egy útra szóló jegyet vett Budapestre