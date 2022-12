A Karenek hanyatlása: egyetlen újszülöttet mertek csak így elnevezni a szülei 2022-ben

Legalábbis az Egyesült Királyságban. De egyre gyakrabban akad példa arra is, hogy a Karen nevű nők, hiába nem rasszista bunkók, inkább nevet változtatnak, hogy elkerüljék a zaklatókat.

Középkorú, általában szőke hajú fehér nő, akinek mivel nincs életcélja – a gyerekei nevelésén kívül –, arra törekszik, hogy mások életét megkeserítse. Főleg a minimálbéren élőkét. Fő infomrációforrása a Facebook

– ilyen és ezekhez hasonló információkra bukkanhatunk az Urban Dictionary oldalán, ha beütjük a keresőbe a mára fogalommá váló Karen szót.

Korábban párszor már foglalkoztunk a jelenséggel, hogy az egyébként rendkívül divatosnak számító női név mára teljes egészében pejoratív jelzővé alakult át elsősorban angol nyelvterületen, de az internetnek köszönhetően gyakorlatilag az egész világon is. Röviden összefoglalva azokra a középkorú fehér nőkre aggatják a kifejezést, akik közmondásosan bunkók, ostobák, rosszindulatúak, rasszisták, állandóan panaszkodak és még a hajuk is rosszul áll. Nagyon hasonlít az egész a white trash-hez, de ha még így is kicsit megfoghatatlan az egész, elég arra gondolni, hogy Donald Trumpot is nevezték már főkarennek az Egyesült Államokban.

A Kareneken való élcelődés már a kétezres évek közepén elkezdődött, amikor egy Dane Cook nevű komikus azt mondta, „minden társaságban van egy Karen, és ő általában egy fasz”, de a folyamat igazán 2020-ban pörgött fel, amikor a Black Lives Matter, és az arra adott ellereakciók eredményeként egyre-másra kerültek rivaldafénybe az Egyesült Államokban olyan nők, akik megfeleltek a sztereotípiának. Ilyen volt például a Central Park Karenje, aki egy madármegfigyelő fekete férfira hívott rendőrt a New York-i közparkban, vagy az a házaspár, Mark és Patricia McCloskey, akik fegyverrel fenyegették a házuk előtt elvonuló BLM-aktivistákat. Ők már csak Ken és Karen McCloskey-ként maradtak meg a köztudatban.

Az érmének ugyanakkor kétoldala van, arról viszont kevesebb szó esik, hogy miként élik meg a fogalommá válást azok a Karenek, akiknek semmi közük a sztereotípiához, egyszerűen csak ezt a nevet kapták a szüleiktől sok-sok évvel ezelőtt. A New York Post írása alapján legalább egy ember biztosan van, aki megelégelte ezt az egészet. Ő már évekkel ezelőtt kezdeményezte, hogy megváltoztathassa a nevét, ami elől hamarosan minden akadály elhárulhat.

A lapnak nyilatkozó Karen Taylor azt mondta, fájó szívvel hozta meg a döntést, mert a Karen véleménye szerint egy nagyszerű név, és mégiscsak a legelső dolog, amit a szüleitől kapott, az utóbbi években azonban annyira rossz tapasztalatokat szerzett, hogy inkább a névváltoztatás mellett döntött. Az 56 éves nő állítása szerint láttot már olyan kocsmát Floridában, aminek az ajtaján a No Karens felirat díszelgett, egy alkalommal pedig tisztán diszkrimináció áldozata lett, amikor egy kávézóban a neve miatt mondták vissza a rendelését.

Nem vagyok áldozattípus, nem beszélnék erről, ha csak bosszúsággal járna. De ez egy olyan dolog, ami elől nem menekülhetek el

– ecsetelte, hogy megannyi álmatlan éjszaka után miért döntött úgy, hogy megszabadul a Karentől. A nő egy ideje már új nevén hívatja magát, de lakhelyével együtt ezt szándékosan nem említik a cikkben, mert fél tőle, hogy ezek után még inkább zaklatók céltáblájává vállna.

Mindenesetre nem ő az egyetlen, akinek elege lett a karenségből. Az interneten több csoport is alakult már, ahol Karen keresztnevű emberek gyűltek össze, hogy megosszák egymással hányattatásaikat és támaszt nyújtsanak egymásnak. A legnagyobb ilyen közösség, a Karens United for Respect több mint kétezer tagot számlál.

Minden jel arra mutat tehát, hogy 2023-ra Karen hanyatlásával fordulunk rá, és a fejleményeket elnézve a jövő még sötétebben fest a névre nézve. Az Egyesült Királyságban legalábbis mindössze egy újszülött volt 2022-ben, akit így neveztek el a szülei.