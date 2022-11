Istenes Bence a DWTS-ról: Nem jó nézni, hogy a párod intim helyzetben van egy másik csávóval

Szerinte a szex után a tánc az egyik legintimebb dolog a világon.

Kovácsovics Fruzsina, Puskás-Dallos Peti és Frohner Fecó voltak Istenes Bence vendégei az IstenEst legújabb részében, amiben egyebek mellett a Dancing with the Stars is szóba került. A műsorvezető – akinek párja, Csobot Adél táncpartnerével, Hegyes Bercivel eljutott a műsor döntőjéig – elmondta, kicsit zavarja, hogy a táncosok milyen intim közelségbe kerülnek egymással.

Nem akartam a műsor közben erről beszélni, mert nem akartam, hogy ez befolyásolja Adélt és a hangulatot. De nyilván ez engem nagyon foglalkoztatott, és voltak nagyon nehéz perceim. Szerintem 10 emberből minimum nyolc így van ezzel, hogy azért nem jó nézni, hogy a párod egy ennyire intim helyzetben van egy másik csávóval. A szex után szerintem a tánc talán az egyik legintimebb dolog a világon, és Adél a Bercivel az elmúlt négy hónapban tízszer annyi időt töltött kettesben, mint velem, és abból 6-8 órát naponta testi kontaktusban voltak

– fogalmazott Istenes. Elmondása szerint az elmúlt időszakban bárkivel beszélgetett, az illető megkérdezte tőle, hogy bírja ezt a helyzetet.

„Adél nyilván zseniálisan táncol, de azért megélni ezt az intimitást… Ráadásul agyon sokan, szakmabeliek is mondták, hogy »Figyi, mi ezt azért nem vállaljuk el, mert a mi kapcsolatunkba ez nem fér bele, mert ez olyan feszkót és fájdalmat okozna a páromnak, hogy én ezt nem tudom elvállalni«. Tehát szerintem ez egy olyan dolog, ami sok párkapcsolatban felmerül” – magyarázta Istenes Bence, akinek érzéseit a többiek is validálták. Puskás Peti ráadásul felelevenítette, hogy vele megtörtént, hogy a barátnője tényleg beleszeretett a színpadi partnerébe.

Rossz volt nézni. Érdekes érzés is volt, hogy igazából szurkolsz neki, látod, hogy mennyire ügyes, látod, hogy mennyire tehetséges, akarod támogatni, de közben ott van egy másik érzés, hogy basszus, miért simogatja ennyire? Miért ennyire szenvedélyes ez a tánc? Miért kell ennyire közel lenni? Miért kell ennyire megélni? És jönnek utána még a képek, amiket posztolgatnak, és így nézem: már csak 7 hét, még hat…

A műsorvezető elmondta, vele szemben a párja teljesen máshogy élte meg ezt a helyzetet. Nagyon élvezte a táncot és a műsort, mert meg tudta élni a nőiességét és a tehetségét.

