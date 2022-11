Frohner Fecó a dzsungellétről: Azt hittem, a hölgyek hiányozni fognak, de nem is volt reggeli merevedésem

Annyira kikapcsolt a Celeb vagyok, ments ki innen! alatt, hogy nem is gondolt erre.

Kéthetente jelentkezik új résszel Istenes Bence műsora, az IstenEst a YouTube-on. A legújabban Kovácsovics Fruzsina, Puskás-Dallos Peti és Frohner Fecó voltak a vendégei, akikkel egyebek mellett a tévéműsorokról beszélgettek, szóba került a Celeb vagyok, ments ki innen!, a ValóVilág és a Dancing with the Stars is.

Frohner Fecó, aki második helyezett lett az idei Celeb vagyok, ments ki innen!-ben, dzsungelbéli kalandjairól így vallott:

Elképesztő élmény volt. Úgy mentem, hogy legyőzöm a félelmeimet, milyen jó lesz, aztán rájön az ember, hogy nem tudja legyőzni a félelmeit, az mindig megvan. Realizálod, hogy egy idő után el kell fogadnod, hogy te félsz, csak az, hogy le tudod gyűrni, az egy nagyon fontos dolog. Ilyen dolgokra rájön az ember, ami szerintem nagyon fontos az életben

– kezdte mondandóját, majd arról mesélt, magának is okozott meglepetéseket.

Volt egy-két idegen sztori, mert én például azt hittem, hogy a hölgyek nagyon hiányozni fognak, maga a kapcsolat. És kiderült, hogy nem. Annyira kikapcsol az ember, hogy nem is gondoltam rá, nem volt reggeli merevedés, semmi. Nagyon érdekes volt ez az egész dolog. De azóta van

– árulta el a fodrász, aki külön örül, hogy meg tudta mutatni egy új oldalát.

Kovácsovics Fruzsi egyébként bevallotta, hogy őt is hívták a műsorba, de inzulinrezisztenciája miatt inkább nem vállalta.

Istenes Bence arról is beszélt, milyen érzés volt számára végignézni, hogy Csobot Adél egy másik férfival került intim kapcsolatba: