Frohner Fecó profi szinten focizott, de úgy érezte, nem éri elég impulzus

A fodrászatban találta meg igazán önmagát.

Frohner Fecó ma a Reggeli vendége volt, ahol arról mesélt, hogy annak idején focistának készült, Ausztriában is futballozott, 19 éves korában a másodosztályban is bemutatkozott irányítóként. Mint mondta, pénzt nem adtak érte a klubok, de mint minden játékosnak, neki is volt anyagiakban kifejezhető értéke, 11 évvel ezelőtt 25 ezer euró.

Elkezdtem mérlegelni, hogy boldog vagyok-e az életben. Jó pénzt kerestem, élveztem ezt a focista életet, de így kevés volt az az impulzus, ami ért. Felmértem a terepet, hogy nem akarok majd 35 éves korom után elkezdeni valami új életet. Elkezdett foglalkoztatni a művészet, divat, hajak, satöbbi. Párhuzamosan elkezdtem a fodrászatot, és szerelem volt első látásra

– magyarázta Frohner, aki szép lassan elengedte a focista karrierjét, olyannyira, hogy ma már egyáltalán nem játszik.

Úgy voltam vele, hogy vagy nagyon profi szinten, vagy sehogy. Most az, hogy rugdossuk ott a labdát, beszélgetünk… nekem ha játék van, akkor kőkeményen csak a győzelem számít. Az a profizmus bennem volt, belém ivódott, és később ezekre a sörös meccsekre annyira nem voltam vevő

– tette hozzá.