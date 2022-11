Szerednyey Bélának a pápától kell engedélyt kérnie, hogy templomi esküvője lehessen

Szerednyey Béla a Blikknek adott interjúban egyebek mellett arról mesélt, hogy ma már feleannyi előadásban játszik mint korábban, szabadidejében pedig sok időt tölt a feleségével. Szilvivel ugyan jogilag már házasok, egyházi esküvőjük nem volt.

Nem adtam fel és nem is fogom azt az álmomat, hogy Szilvinek egyszer az oltár előtt is örök hűséget fogadhassak. Amikor tizenkét évvel ezelőtt szűk körben egybekeltünk, a polgári szertartáson túl volt egy jelképes, ezoterikusabb ceremónia is, de nem az egyház előírásai szerint. Szerettünk volna már akkor is, de a feleségem vallása református, én pedig római katolikus vagyok, és korábban mind a kettőnknek volt már templomi esküvője. Ahhoz, hogy ezt újra tudjuk együtt élni, a pápától kellene engedélyt kérni, ami hosszas huzavona. Eddig nem volt erre időnk és energiánk, meg nem is ragaszkodunk görcsösen hozzá. Ettől függetlenül, mint már mondtam, én nem mondtam le róla, és talán most, hogy több a szabadidőm, meg is valósítjuk