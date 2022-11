Rubint Rella kiesett A Konyhafőnök VIP-ből

Kustánczi Liával kerültek veszélyzónába.

A piros kötényes versenyzők, azaz Rácz Jenő csapata próbált túllendülni az előttük álló kihívásokon A Konyhafőnök VIP legutóbbi adásában. Most is távoznia kellett valakinek, ő pedig Rubint Rella volt. Az influenszer később úgy fogalmazott az Instagramján, nehéz időszak volt neki a főzőműsor, mert akkor jött a felkérés, mikor magánéletében is helyt kellett állnia.

A forgatási időszak az életem egy olyan szakaszában történt, amikor nem tudtam maximálisan a konyhában tevékenykedni, hiszen háromszor költöztünk ezidő alatt. Éjszakánként készültem, olvastam, néztem vissza a korábbi részeket, jegyzeteltem, de a gyakorlat még ennél is fontosabb, és hiányos konyhában nem volt lehetőségem begyakorolni, ami a fejemben volt. Így hát a hiányosságok ki is jöttek. 🥴

Azt írta: nehéz volt úgy helytállni, hogy nem volt stabil otthona, ahol pihenhetett volna a forgatási napok után.