Varga Viktor a párjáról: Nagyon szeretjük egymást, de nem élünk együtt, és nem is tervezzük

Varga Viktor és Zsembera Liliána nyerték meg a Párharc első évadát, melynek kapcsán az énekessel a Blikk készített interjút.

Mint mondta, a műsor nagyon jó hatással volt a kapcsolatukra, hiszen a villában több intenzív hetet is eltöltöttek, különleges élményeket szereztek és közelebb is kerültek egymáshoz. A tízmillió forintos nyereményt viszont nem a közös jövőjükre fordítják, helyette igazságosan elosztották egymás között: egy részét uzasára költik, Varga a saját jussát az épülő házába fekteti, Zsembera pedig a jövőjére teszi félre.

Nagyon szeretjük egymást, szoktunk együtt aludni, hol a jurtámban, hol Lili lakásában, de nem élünk együtt, és nem is tervezzük. Korábban összeköltöztünk egy időre, de nem lett jó vége. Én negyvenkét éves koromban szeretnék gyermeket, addig viszont szabadon akarok élni

– magyarázta az énekes, hozzátéve: el tudja képzelni, hogy egy nap majd Zsembera lesz a gyerekei anyja, „de majd kiderül, mit hoz az élet”.

Varga elmondta, hogy a párjával annak idején a nyitott kapcsolatot is kipróbálták, az énekes szerint ugyanis a monogámia nem való az embereknek.

Nem arra vagyunk kitalálva, hogy az egész életünket egy ember mellett éljük le. A páromat is próbáltam erre rávenni, ám az egy hónapig tartó nyitott kapcsolat után Lili kérte, hogy fejezzük be, mert ő nem bírja. Megértettem, és most próbálok úgy létezni mellette ahogy ő szeretné. Meglátjuk, meddig bírom, de próbálkozom, mert ő nagyon sokat jelent a számomra.