Ázsia Expressz: biztonsági okokból a lestoppolt autók rendszámát lefotózza a stáb, amibe a játékosok beszállnak

A verseny alatt több WhatsApp-csoportunk is van, amiben tudjuk követni az eseményeket, hogy melyik páros hol tart, kivel mi történik. Van egy Race group, ez a nemzetközi stábbal közös. Az is benne van, hogy ha valaki stoppol egy autót, be kell küldeni… a riporter lefotózza a rendszámot, és akkor a biztonságiak tudnak róla, milyen autóba szálltak.