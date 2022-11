Chris Evanst választották az idei év legszexibb férfijának

A People magazin minden év végéhez közeledve kiválasztja, ki az adott esztendő legszexibb férfija. Idén a Marvel-univerzum sztárja, Chris Evans részesült a megtiszteltetésben. A nyertes személyét Stephen Colbert leplezte le késő esti talk showja hétfői adásában.

A 2016-os győztes, Dwayne Johnson is gratulált Evansnek a műsorban bemutatott videó alapján, ebben Amerika kapitány megformálója az amerikai előszavazáson való részvételre buzdította az embereket. A magazin novemberi számában adott interjújában azt nyilatkozta, ezek után biztos ezzel fogják cikizni a barátai, az anyja azonban odáig lesz a hír hallatán.

Evans ezzel kollégája, Paul Rudd nyomdokaiba lépett, akinek 2021-ben ítélték oda címet. Korábban többek között Sean Connery, Tom Cruise és Idris Elba is a kiválasztottak között volt, Richard Gere, Brad Pitt, George Clooney és Johnny Depp pedig többször is kiérdemelték a titulust.

.@ChrisEvans Is PEOPLE’s 2022 #SexiestManAlive: ‘My Mom Will Be So Happy’ https://t.co/mxH1sxBPQ3 |📷: Michael Schwartz pic.twitter.com/10mGwfGqZk

— People (@people) November 8, 2022