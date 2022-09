Emily Ratajkowski beadta a válókeresetet

A férje állítólag megcsalta.

Hosszú ideje pletykálják már, hogy zátonyra futott Emily Ratajkowski és Sebastian Bear-McClard kapcsolata, a producerről ugyanis az a hír járja, hogy megcsalta a modellt.

Ratajkowski több posztot is kedvelt, melyek a férje hűtlenségéről szóltak, a Page Six által megszerzett dokumentumok szerint pedig a modell csütörtökön be is nyújtotta a válókeresetet a manhattani legfelsőbb bíróságra A lap szerint az indítványt megtámadták, így a felek között valószínűleg maradtak még vitás kérdések.

A modell egyébként tavaly adott életet a producerrel közös gyereküknek, Sylvester Apollo Bearnek.