Ki ez az online térből kitiltott figura, a TikTok nőgyűlölő alfahímje, aki román webcames lányokat futtat?

Aki sokat lóg a közösségi oldalakon, bizonyára találkozott már ezzel a férfiak felsőbbrendűségét hirdető, kopasz, napszemüveges fickóval. A nőgyűlöletéről híres Andrew Tate eredetileg kickbox-világbajnok volt, majd a brit Big Brother villámgyors érintésével végül egy egész birodalmat épített a követőiből Hustler's University néven. Akikből nemcsak meggazdagodott, de a „diákjai” a beígért jutalék reményében még el is árasztják a netet a videóival – milliárd fölötti havi nézettségeket produkálva neki a TikTokon. A rafkós piramisjátékos azonban több lábon áll: az Egyesült Királyságból Romániába menekülve például erotikus szolgáltatásokat kínáló webkamerás nők közreműködésével csal ki pénzt gyanútlan férfiakból, de egy másik ügy miatt a román főügyészség is razziát tartott nála. És közben szinte minden közösségi oldalról ki is tiltották.

Én abszolút hűséget követelek, elvárom a nőmtől. Nem hagyom, hogy a csajaim más pasikkal beszélgessenek, más pasikat kedveljenek. A csajaim nem mennek nélkülem a klubba, otthon vannak

– mondja az egyik videójában a toxikus maszkulinitás önjelölt guruja, a 35 éves Andrew Tate, akinek a klipjei annak ellenére árasztották el beláthatatlan mennyiségben a TikTokot, hogy ő maga nem is szokott posztolni.

A rendszeresen a Bugattijával és rengeteg pénzzel villogó amerikai-brit influenszer az utóbbi hónapokban az internet közellenségévé vált, mivel nyíltan hirdeti olyan dolgokat,

hogy a nőknek otthon van a helyük,

hogy szerinte a nőknek nem lenne szabad autót vezetniük,

hogy a nemi erőszak áldozataivá váló nőknek felelősséget kellene vállalniuk az áldozattá válásukért,

és hogy a nők a férfiak tulajdonát képezik.

Utóbbit a házassági ceremóniák szimbolikájából vezeti le, egészen konkrétan abból, hogy a menyasszonyt édesapja kíséri az oltár elé, ahol rituális keretek között adja át a lányát a vőlegénynek.

És eközben az erőszakosságát sem rejti véka alá: „Elő a macsétát, bumm az arcába, és a nyakánál fogva megragadom. Kussolj, kurva!” – magyarázza egy macsétával hadonászva egy másik klipben, amelyben arra ad választ, mit tenne, ha a partnere megcsalná.

A fentiek mellett talán az is árulkodó Andrew Tate extrém nézeteivel kapcsolatban, hogy olyan figurákkal barátkozik, mint Donald Trump Jr. – akinek az édesapját már évekkel ezelőtt a támogatásáról biztosította Twitterén –, vagy a brit szélsőjobb egyik-másik vezéralakja (Nigel Farage, Tommy Robinson). De még a konteópápa, Alex Jones vendége is volt az InfoWars stúdiójában.

Ezért sokan nemcsak egy egyszerű erőszakos alfahímet látnak benne, hanem az eltörlés kultúrájának potenciális eltörlőjét is.

Így a letiltási hullámot meglovagolva, még az amerikai jobboldal legnagyobb megmondóembere, Tucker Carlson is interjút készített vele a héten.

Who is Andrew Tate? Banned by every platform in the world. But not us. We’ll talk to him Thursday night at 8pm ET on Fox News Channel. pic.twitter.com/gi0yBvA607 — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) August 24, 2022

Tate TikTok-titka: az MLM rendszerben működő online hadsereg

Az influenszer csak ritkán oszt meg tartalmakat, főleg, hogy a Twitter után a napokban a Facebook, az Instagram, a YouTube és a TikTok is letiltotta az oldalait a felhasználási feltételek megsértése miatt, utóbbi mégis még most is vele van tele.

A Guardian például azt írja róla a friss, még a profiljai törlése előtt megjelent portréban, hogy az Andrew Tate nevével megjelölt videókat csak augusztusban több mint egymilliárd alkalommal játszották le a kínai közösségi oldalon.

Az eszmefuttatásait bemutató TikTok-videók régebbi podcast-interjúkból, illetve egyéb videókból vannak kivágva, és főként Tate nevét használó kamuprofilok töltik fel őket. Az alfahímségre nevelő gurunak ugyanis van egy MLM-rendszerben működő, Hustler’s University – azaz Szélhámos Egyetem – nevű online kurzusa, ahol magas jutalékot adnak azoknak, akik a kamuprofilokra feltöltött rövid videók segítségével újabb „diákokat” csalnak be a havi 50 dollárba kerülő „egyetemre”.

Így Tate-nek van egy online magánhadserege, akik a pénz reményében helyette is elárasztják a közösségi oldalt olyan videókkal, amikben osztja az észt – neki pedig így jóval kevesebb időt kell a tartalomgyártásra fordítania.

A TikTok végül a nyilvánosság nyomására (az erőszakos üzenetei mellett) ezért, a kamuprofilokat használó gyakorlatért tiltotta le Tate profilját – mivel az üzenetek és azok ilyen formájú közvetítése is szembe megy a közösségi oldal irányelveivel, a Guardiannek nyilatkozó szakértők szerint ráadásul nyilvánvaló kísérlet az algoritmus manipulálására.

A módszer egyébként olyannyira működik, hogy a szélhámos guru hivatalos TikTok-fiókjának felfüggesztése után is megszámlálhatatlanul sok profilt dob ki a közösségi oldal Andrew Tate nevére keresve, amelyeken természetesen az önjelölt alfahím monológjai vannak megosztva. Van köztük olyan is, ahova – a képellenőrző algoritmusok megkerülése érdekében – Tate-et ábrázoló animációkkal töltik fel a klipeket. Bár a közösségi oldal azóta jelezte, hogy több ilyen kamuprofilt is elérhetetlenné tettek, az Andrew Tate kifejezésre keresve még mindig megszámlálhatlanul sok hasonló profilt ajánl a TikTok.

Persze a Huster’s University többről szól, mint az „egyetem” népszerűsítése a partnerprogram keretei között. A havi tagdíjért cserébe olyan dolgokat tanulhatnak a saját bevallása szerint online üzletekből dollármilliomossá váló Tate-től, mint hogy hogyan kereskedjenek kripotvalutákkal, vagy azt, hogyan üzemeltessenek úgynevezett dropshipping vállalkozást, vagyis olyan online boltot – mondjuk, az Amazonon vagy az eBay-en –, ahol ők csak közvetítők, és a raktárban levő termékekkel nem is találkoznak személyesen.

Ahogy a Hustler’s Universitynek is több pillére van, úgy áll több lábon az alfahímségével házaló guru is. A másik ismert, Romániában működő vállalkozása például bevallottan gyanútlan férfiak megkopasztásával termel pénzt webkamerákon erotikus szolgáltatásokat nyújtó nők segítségével – akik Tate szerint egyébként mind a barátnői.

De Andrew Tate ügyészségi nyomozást eredményező romániai tevékenységéről majd később. Előtte még térjünk vissza kicsit a gyökereihez.

A Big Brotherből erőszakossága miatt kirakott kick-box világbajnok

A közösségi médiában a letiltása előtt Cobratate néven nyomuló influenszer – a honlapján található bemutatkozása szerint – Emory Andrew Tate III néven látta meg a napvilágot 1986. december 14-én Chicagóban, egy afroamerikai sakknagymester, Emory Andrew Tate Jr. és egy brit állampolgárságú, vendéglátásban dolgozó nő gyermekeként, és már fiatalon nagy sikereket ért el a sakk világában.

Az Egyesült Államokban és az angliai Lutonban cseperedett fel, majd tinédzserkora végén a kick-box felé fordult, ahol a húszas éveiben fel is jutott a csúcsra: összesen négy világbajnoki övet szerzett, két különböző súlycsoportban.

2016-ban aztán a tévés producerként dolgozó Andrew Tate átállt a kamera másik oldalára, és benevezett a brit Big Brother 17. szériájába.

Ahonnan kevesebb mint egy hét után kirakták, amikor nyilvánosságra került róla egy korábbi videó, amin övvel elfenekel és többször felpofoz egy nőt, miközben az ágyban üvöltözik vele; majd egy másik felvétel is, amin egy nővel megszámoltatja, hogy hány véraláfutás van a fenekén.

Akkor azzal védekezett, hogy a képsorok manipuláltak, ezért az sem hallatszik például, hogy közben röhögcsélnek – miközben a videóknak egyébként rendesen van hangja –, de különben is, minden kölcsönös beleegyezésen alapult, és azóta is jóban van a felvételeken látható nőkkel.

Tate, az online fenegyerek

Még a valóságshow versenyzőjeként homofób és rasszista Twitter-bejegyzései is előkerültek, de a Cambridge Egyetem bulvárlapjának Andrew Tate botrányait bemutató gyűjtése szerint az online térben való hírhedtté válása csak ezután kezdődött meg. Például hogy kinyilatkoztatta, hogy a depresszió „nem valós” betegség – amivel akkor még csak a mentális egészséggel foglalkozó jótékonysági szervezetek ellenszenvét vívta ki.

A Twitteren először azután került nagy bajba – ami a fiókja felfüggesztését jelentette – még 2017-ben, hogy Harvey Weinstein filmproducer zaklatási botrányai árnyékában így reflektált a Metoo-mozgalomra:

A szexuális zaklatás undorító és megbocsáthatatlan. Azonban az, ha egy férfi rád néz, vagy fütyül neked, vagy megkérdezi a neved, nem zaklatás

– majd azzal folytatta, hogy a nők már nagyon régóta használják ki a céljaik elérésehez a fizikai adottságaikat, és, hogy aki ilyen alapon érdekből lefekszik valakivel, azt nem lehet bántalmazottnak tekinteni.

Illetve a következőt üzente a nőknek: „ha olyan helyzetbe hozod magad, hogy megerőszakoljanak, akkor némi felelősséget kell vállalnod érte”.

Emellett nyíltan beszélt arról, hogy több nővel szemben is erőszakkal vádolták, bár a Guardian szerint egy 2018-as közlekedési szabálysértésen kívül nem emeltek vádat ellene az Egyesült Királyságban. Az egyik interjújában Tate egy olyan esetet is elmesél, hogy egy nő egy szórakozóhelyen kiütötte a kezéből a telefonját, majd egy férfi is megütötte, akivel birkózni kezdtek. A dulakodás közben véletlenül megütötte a nőt, el is törte az állkapcsát.

Tate és a kamu webcam-esek a szomszédból

Amikor a szigetországban forró lett a talaj a lába alatt, úgy döntött, hogy Romániában kezd új életet a testvérével, Tristan Tate-tel. Egy azóta törölt YouTube-videóban ezt „negyven százalékban” azzal magyarázta, hogy Kelet-Európában könnyebb elkerülni a nemi erőszakkal kapcsolatos vádakat, majd azzal folytatta: „Nem vagyok erőszaktevő, de tetszik az ötlet, hogy azt csinálhatok, amit akarok. Szeretek szabad lenni.”

A másik fontos ok, ami miatt – Andrew Tate bevallása alapján – a Bukarestbe költözés mellett döntöttek, az az, hogy

szerinte a nyugati országokkal ellentétben Kelet-Európában mindenki számára elérhető a korrupció.

Míg Angliában vagy az Egyesült Államokban a gyorshajtás után nem fogadják el a kenőpénzt, Romániában simán.

A testvérpár romániai kalandjairól először idén januárban számolt be a brit bulvársajtó, amikor a Daily Mail arról írt, a két Tate milliókat kaszál azzal a szomszédban azzal, hogy olyan lányokat futtatnak különböző webkamerás oldalakon, akik kitalált szomorú történetekkel kopasztják meg a gyanútlan férfiakat, a bevételen pedig osztoznak – a módszert egyébként ők maguk is „totális átverésnek” nevezték.

A Tate-fiúk kelet-európai üzérkedése végül azután keltette fel a román hatóságok érdeklődését, hogy áprilisban az Egyesült Államok bukaresti nagykövetségére érkezett egy bejelentés egy férfitól, hogy 21 éves barátnőjét fogva tartja a testvérpár. Ekkor a Daily Beast szerint a román Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Nyomozó Igazgatóság razziát tartott a Tate-rezidencián.

Andrew-t és Tristant is kihallgatták, majd el is engedték, de az „emberkereskedelemmel és nemi erőszakkal kapcsolatos bűncselekmények” miatt indított nyomozást még augusztusban sem zárták le. Egyik podcastjukban egyébként úgy emlékezett vissza az ominózus estére Tristan, hogy a nő bulizni volt náluk, a barátja pedig meglátta ezt az Instagramon megosztott történetei között, és kérdőre vonta. Erre a 21 éves nő azt mondta neki, hogy akarata ellenére van ott, mire a férfi rögtön bejelentést tett.

Tate utolsó üzenete

A héten beinduló sorozatos letiltások hatására Andrew Tate magától eltűnt az utolsó videós közösségi oldalról, a videójátékozás élő közvetítésére kitalált Twitch-ről, ahonnan eddig még nem tiltották ki. Utolsó üzenetét pedig a Vimeo videós közösségi oldalra töltötte fel, egy saját maga által kreált becenevére, és az ellene futó kampányra utalva a FreeTopG nevű fiókkal.

A több mint egyórás védőbeszédben Tate először hálát ad, hogy már gyerekként is sok akadállyal találkozott, amelyeket egyedül kellett legyőznie – mert az így szerzett keménység nélkül nem tudott volna odáig eljutni, ahol jelenleg tart. Például felhozza, hogy a szülei válása után az angliai Lutonba költözve ő volt „az amerikai hülyegyerek” az iskolában, akit szétcikiztek a többiek.

Később természetesen a botrányos megnyilatkozásai és balhéi is szóba kerülnek: előbbiekről azt állítja, hogy mondatait rendszeresen kiemelik a szövegkörnyezetből – annak ellenére, hogy feltételezhetően ő maga is ezt kéri a képzésén résztvevőktől –, utóbbiakról pedig azt, hogy nem lett volna szabad hagynia, hogy ilyen történetek terjedjenek el róla, mivel nem igazak. Ezt azzal „támasztja alá”, hogy büntetlen előéletű.

A videó azóta a YouTube-on is feltűnt, többek között Andrew Tate öccsének, Tristannak a csatornáján, de a Hustler’s University közösségi oldalakat MLM-rendszerben szétspammelő taktikájának hála mások is feltöltötték. Egy Tate-nél sokkal nagyobb veteránnak számító internetes híresség, az utóbbi időben szintén a ring felé kacsintgató Jake Paul is megosztotta a videót a Twitteren, azzal a felütéssel, hogy ugyan nem csípi Andrew Tate-et – akit lehet, ki is fog ütni –, a szólásszabadságot viszont igen, ezért nem támogatja Tate elhallgattatását.