Bárdosi Sándor a DWTS-ról: Arra vágyom ebben a műsorban, hogy végre élvezzem a táncot

Nem majomkodni akar, hanem a feleségét lenyűgözni.

Bárdosi Sándor is a versenyez majd a Dancing with the Stars ősszel induló harmadik évadában, Szőke Zsuzsi oldalán. A birkózó a Blikknek elárulta, azért mondott igent a felkérésre, hogy lenyűgözze a feleségét, Ildikót.

Ő meg van győződve arról, hogy béna vagyok a táncban. Be szeretném neki bizonyítani, hogy nincs igaza. Az a célom, hogy Ildi döbbentem üljön majd a tévé előtt és ne is higgye el, amit lát

– fogalmazott a sportoló, aki nagyon komolyan veszi a felkészülést.

Nem majomkodhatok, hiszem én az egész birkózó társadalmat képviselem. Lehetek vicces, szórakoztató, de a munkában nincs hülyeség.

Tánctudását illetően elmondta, hogy bár az esküvőjén táncolt, de egyáltalán nem élvezte.