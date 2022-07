Aki nélkül nem létezne a mai Donald Trump

Trumpék voltak a nyolcvanas évek New York-i elitjének aranypárosa, együtt lépkedtek egyre feljebb a társadalmi ranglétrán. Idővel nemcsak a vagyonuk és a családjuk lett nagyobb, de az őket övező érdeklődés is, ami a válásukkor csúcsosodott ki. A feleség, bár élete végéig mindenki Trumpként hivatkozott rá, valójában Ivanaként is megállta a helyét. Amerika kedvence volt, nálunk mégis kevésbé ismert a filmbe illő élettörténete.

2022. július 14-én meghalt Ivana Trump. Halálát baleset okozta, véletlenül leesett manhattani otthona lépcsőjén. A holttestét egy karbantartó találta meg egy csésze kiömlött kávé mellett. A gyászhírt második férje, Donald Trump jelentette be, akivel bár évtizedekkel ezelőtt viharos körülmények között ért véget a házasságuk, később ismét közeli kapcsolatba kerültek – dacára annak, hogy közben mindketten többször újraházasodtak. Kivételes volt. Gyönyörű, kívül és belül. Együtt kezdtünk mindent, a közös életünket. Nagyszerű volt a kapcsolatunk. Ő más volt. Soha nem adta fel. Igen, gyönyörű volt, de közben keményen dolgozott is. Mindegy, milyen nehéz idők jártak, vagy milyen kilátástalannak tűntek a dolgok, sosem zuhant össze. A kommunizmusból érkezett a közös életünkbe. Semmit nem vett magától értetődőnek – mondta Donald Trump első felesége elvesztése után. Bár a hetvenes-nyolcvanas években nagy érdeklődés övezte a házasságukat, Ivana sokkal több volt, mint Mrs. Trump: sportoló, modell, üzletasszony, író, divat- és ékszertervező, édesanya – az egyik legismertebb és legkedveltebb amerikai híresség. A megvalósult amerikai álom Ivana Zelníčková néven született egy csehszlovák iparvárosban, a mai Zlínben. Élete első hónapjait inkubátorban töltötte. Hogy a betegeskedő gyereket megerősítse, villamosmérnök apja már kiskorában megtanította a lányát síelni. A módszer kifizetődőnek bizonyult, Ivana a csehszlovák ifjúsági síválogatott tagja lett. A versenyszerűen sportoló lányt kortársai okosnak írták le, lendülete már a középiskolában megmutatkozott. Ezt – saját bevallása szerint – szintén az apjának köszönhette, aki 13 éves korában olyan leckét adott neki, ami további életére nézve is rendkívül hasznosnak bizonyult. Amikor rosszul teljesítettem az iskolában, apám kivett onnan, és munkát szerzett nekem a cipőgyárban. Három hét után könyörögtem neki, hogy adjon még egy esélyt, hogy jó tanuló legyek. Megtanultam, hogy a fegyelem elengedhetetlen ahhoz, hogy bármit is elérjünk az életben – nyilatkozta egyszer. Bár későbbi férje előszeretettel hangoztatta, hogy Ivanát tartalékként nevezték ott volt az 1972-es téli olimpián, Zelníčková részvételéről az ötkarikás játékokon még a Csehszlovák Olimpiai Bizottság kiterjedt kutatása ellenére sem találtak semmilyen feljegyzést. Ami viszont biztos: az olimpia évében diplomát szerzett a prágai Károly Egyetemen, testnevelés szakon. Ekkor már modellkedett, hazájában kisebb sikereket is elért, például szerepelt a Tau bácsi című – Magyarországon is vetített – gyerekeknek szóló sorozatban. Azonban ennél többre vágyott, nyugatra akart menni. Hogy elhagyhassa a Szovjetuniót, feleségül ment Alfred Winklmayr osztrák sízőhöz, aki révén útlevélhez jutott. Amint végzett az egyetemen, Kanadába települt, a névházasságot pedig két év múlva felbontották. Első férjével soha nem is éltek együtt. Torontóban megtanult angolul, majd Montrealba költözött, ahol síedzőként és modellként dolgozott. Arra a New York-i látogatásra is egy modellmunka miatt jutott el, amely során megismerte Donald Trumpot, aki ekkor még csak kezdő vállalkozó volt, és az apjától örökölt 20 millió dollárból próbálta kialakítani az ingatlancégét. Kilenc hónap múlva egybekeltek, házasságuk alatt három gyerekük született, Donald Jr., Ivanka és Eric. A felemelkedés és csillogás ára Trumpék 1977-es házasságkötésük után New Yorkban építették a birodalmukat, és ebben Ivana is jelentős részt vállalt. A pimasz és gyakran udvariatlan férj a pénzcsinálásban, a bájos és kifinomultnak tűnő feleség pedig az emberek elérésében és a kapcsolattartásban bizonyult tehetségesnek. Ám ahelyett, hogy díszfeleségként ebédeket tartott volna más üzletemberek házastársainak és jótékonysági gálákra járt volna, inkább mint dolgozó nő szeretett volna érvényesülni. Hét évig volt a Trump-csoport vezető tisztségviselője, emellett belsőépítészi babérokra is tört. Az ő ízlését dicséri például az ötödik sugárúton lévő Trump-torony rózsaszín márványborítása és az átriumban található hatalmas vízesés. Amikor megvásárolták a Plaza Hotelt, az asszony volt felelős a felújításért, később pedig férje a szálloda elnökének nevezte ki. Sajtótájékoztatót hívott össze, hogy bejelentse neje új pozícióját, ahol azt mondta: A feleségem, Ivana zseniális menedzser. Évi egy dollár lesz a fizetése, és az összes ruha, amit csak meg tud venni. Az eset után Ivana állítólag sírva hívta fel a barátait, és azt kérdezte: „Hogy tudott Donald így megalázni?” Korabeli beszámolók szerint Ivana Trump sokat dolgozott és minden csekket személyesen írt alá, de fontos döntéseket sosem hozott meg egyedül. A bennfentesek szerint több időt töltött a lakberendezéssel, mint a költségvetési és jogi kérdésekkel, vagy éppen a tárgyalásokkal. Ivana azt mindig elismerte, hogy Donald a főnök, azonban egyenrangú félként vett részt az üzletben, és ő volt a férje egyik legfőbb bizalmasa és tanácsadója. A családi életben már nem voltak ennyire kiegyenlítettek az erőviszonyok. Azt hiszem, az érdem, hogy ilyen nagyszerű gyerekeket neveltünk fel, kizárólag az enyém. A válás előtt én feleltem a gyereknevelésért, és miután szétmentünk, kizárólagos felügyeleti jogot kaptam. Én döntöttem az oktatásukról, az iskolán kívüli tevékenységeikről, az utazásaikról, a gondozásukról, a zsebpénzükről. Mikor mind befejezték az egyetemet, azt mondtam az ex-férjemnek: »Itt a kész termék, most te jössz« – írta utóbb memoárjában. Ivana halála után lánya, Ivanka Trump úgy írta le az anyját, mint aki örömöt és önbizalmat hozott magával a szülőhazájából, cseh gyökerei révén és a neveltetéséből fakadóan szerette a finom dolgokat, a ragyogást, a gazdagságot. Úgy fogalmazott, hogy ő volt a tökéletes példakép neki és testvéreinek. A gyerekeire mindig volt ideje, ő volt az a személy, akihez bármikor fordulhattak. Ivana Trump sosem feledte, honnan jött: még a Szovjetunió fennállása alatt többször hazalátogatott, és a gyerekeit – akiket megtanított csehül – is rendszerint magával vitte. A nyolcvanas években virágzott az üzlet, bővült a család. Ivana megszerezte az amerikai állampolgárságot, Trumpék a társasági élet középpontjában voltak. Sokasodtak a tévémegjelenések, állandó szereplői voltak a bulvárrovatoknak. Az amerikai elnöki posztra való indulás is szóba került, de Trump ekkor még elhessegette a gondolatot, inkább a befektetéseire koncentrált. A feltűnő ruhák és a tört angolság ellenére Ivana eltökélten mászott felfelé a társadalmi ranglétrán, és húzta magával a férjét is. Az évtized végére azonban egyre csak sokasodtak a viharfelhők a kapcsolatuk felett. Hiába a sikeres együttműködés az élet több területén is, Donald Trump megcsalta a feleségét. Végül 14 évig tartó házasságuk felbomlása révén váltak egyszer s mindenkorra bulvárszupersztárokká. Hűtlenség, vádaskodás, majd csendes megegyezés Ivana Trump a kor stílusikonja lett, feltűzött szőke haja pedig a védjegyévé vált. Házassága végét egy másik szőke nő felbukkanása jelentette. A szerető az akkor húszéves amerikai színésznő, Marla Maples volt, aki egy családi sítúra alkalmával állt oda a feleség elé, hogy bejelentse, szerelmes a férjébe. Ekkor New York-i körökben már régóta pletykáltak a viszonyról, de a médiában csak 1990 februárjában jelent meg a címlapsztori, amit a cikk írója, Liz Smith önéletrajzában később úgy jellemzett, mint a „legnagyobb sztori, ami egyáltalán nem fontos – Elizabeth Taylor és Richard Burton óta”. Az újságírónő a következő három hónapban csak Trumpékról tudósított. A botrány a következő tizenegy egymást követő napon vezető hír volt, olyan eseményeknél bizonyult fontosabbnak a sajtóban, mint Nelson Mandela kiszabadulása a börtönből 27 év után. Ivana Trump azt mondta, ekkoriban a tévét sem tudta úgy bekapcsolni, hogy ne a saját nevét hallja benne. Végül ő adta be a válási papírokat, „kegyetlen és embertelen” bánásmódra hivatkozott a házasság felbontásának kérvényezésekor. A válás körüli jogi csatározás 13 hónapig húzódott, ennek legfőbb kérdése a vagyon elosztása volt, mivel a felek az évek során négy különböző házassági szerződést is kötöttek. Ivana szexuális erőszakkal is megvádolta a férjét, de aztán ezt visszavonta. Azt mondta, nem szó szerint értette az erőszakot, és nem akarta, hogy büntetőjogi értelemben értelmezzék a szavait. 1992-ben véglegesítették a válást. Ivana végül 25 millió dollárt – ebből 10 millió dollárt készpénzben –, számos ingatlant és jelentős gyermektartást kapott. Az egyezség részeként egy titoktartási szerződést is aláírt, miszerint csak akkor beszélhet a házasságukról, ha azt az ex-férje jóváhagyja. Évek múlva így emlékezett vissza erre az időszakra: Nem azt mondom, hogy ha nincs a táncosnő, akkor Donald és én még mindig együtt lennénk, vagy hogy a válás óta az életem ne lenne egy csodálatos kaland, tele szerelemmel, utazással, sikerrel és nevetéssel. Mesés életet éltem. De az a nő tudatosan kezdett románcot a férjemmel, három kisgyermek édesapjával. Aktív részt vállalt az én médiában való megalázásomban, és közvetve hónapokra veszélybe sodorta a gyerekeimet. A poklok poklát éltem meg, és akkor azt várják el tőlem, hogy elfogadjam őt a gyerekeim közelében? Mind mély sebeket kaptunk az életünk ezen időszakából, részben amiatt, amit ő tett. Az a tény, hogy a gyerekek és én csak erősebbek lettünk ettől az egész megpróbáltatástól, e tekintetben lényegtelen. Trump nélkül az élet Elvált nőként Ivana Trump elkezdte építeni a saját birodalmát, ezúttal a divat és a szépségipar területén. Ráadásul volt férje nevétől is megszabadult, mert szerinte nem volt szüksége vezetéknévre, az emberek úgyis csak Ivanaként hivatkoznak rá. Ruha- és ékszermárkát alapított, amiket rövid időn belül sikerre vitt. Életmódmagazint hozott létre, és szellemíró segítségével két romantikus regényt adott ki, amelyek a saját életén alapultak – betartva a Trumppal kötött titoktartási szerződésben foglaltakat. Később publikált egy önsegítő könyvet is, amiben a válását dolgozta fel. Saját és gyerekei neveléséről szóló önéletrajza 2018-ban magyarul is megjelent, Így éltünk mi – A Trump család sikerének titka címmel. Nem volt könnyű három gyereket felnevelni, még dadusok segítségével sem. Akármilyen elfoglalt voltam, mindennap a gyerekeimmel reggeliztem. Ott ültem velük vacsoránál minden este és segítettem a házifeladatukkal (imádtam az algebrát), mielőtt felvettem a Versace-estélyit és elmentem egy jótékonysági estre. A srácok és én együtt ünnepeltünk, utaztunk és búslakodtunk. A köztünk lévő kötelék mindig is a legértékesebb kincsünk volt, és most is az – olvasható a visszaemlékezéseiben. Annak ellenére, hogy nem maradt élete végéig egyedülálló, világszerte az ex-feleségek példaképévé vált. Egy rövid jelenet erejéig az Elvált nők klubja című 1996-os filmben is feltűnt. „Hölgyeim, erősnek és függetlennek kell lenni. És emlékezzetek: ne legyetek dühösek, szerezzetek meg mindent” – üzente a Goldie Hawn, Diane Keaton és Bette Midler által alakított három főszereplőnek. A válása után jórészt olasz férfiakkal került kapcsolatba. Először Riccardo Mazzucchelli vállalkozó szívét rabolta el, 1995-ben feleségül is ment hozzá, de két évig sem voltak együtt. Mivel állítása szerint a férfi megsértette a házassági szerződésük titoktartási záradékát, 15 millió dollárra perelte, Mazzucchelli pedig rágalmazással vádolta Ivanát. Végül megegyeztek, de ennek részletei nem kerültek nyilvánosságra. Ezután egy arisztokratával, Roffredo Gaetani dell’Aquila d’Aragona Lovatelli gróffal volt együtt, akivel a Vöröskereszt monacói bálján ismerkedtek meg. Szerelmüknek a férfi halála vetett véget. Utolsó férje egy nála 24 évvel fiatalabb modell és színész, Rossano Rubicondi lett. Hat éve voltak együtt, amikor 2008-ban Ivana Donald Trumppal közös birtokán összeházasodtak. Az ekkor 59 éves menyasszonyt a két fia kísérte az oltárhoz, Ivanka pedig a 25 koszorúslány egyike volt. Az ifjabb Donald esküvői beszédében azzal fenyegette meg újdonsült mostohaapját, hogy ha rosszul bánik az anyjával, akkor megöli. Majd elnevette magát, és inkább Ivana „nagyszerű melleit” méltatta. A frigynek alig pár hónap múlva jogilag véget vetettek, a páros azonban még évekig se veled, se nélküled kapcsolatban volt egymással. Rubicondi utólag „undorító, szívtelen, bunkó” embereknek írta le Ivana gyerekeit, a nő mégis a végsőkig kitartott súlyos beteg negyedik hitvese mellett. A férfi halála után saját kérésére az anyósa elküldte neki exe hamvainak felét. Újra szövetségesek lettek Mindeközben Donald Trump is többször újranősült. 1993-ban feleségül vette korábbi szeretőjét; Marla Maple-lel hat évig voltak házasok, egy lányuk született, Tiffany. 2005-ben kötötte össze az életét Melania Knauss szlovén modellel, akivel közös fiuk, Barron ma már 16 éves. Idővel Ivanának és Donaldnak sikerült kibékélniük, ismét barátként tekintettek egymásra, és három évvel a válás után már együtt bohóckodtak egy Pizza Hut-reklámban. Az üzletember azt mondta, megbánta, hogy annak idején ennyire szoros üzleti kapcsolatot alakított ki exnejével, mert szerinte erre ment rá a házasságuk. Ivana élete végéig Trump egyik legfőbb bizalmasa maradt, sok tanácsot adott neki a választási kampánya és az elnöki időszaka alatt is. 2017-ben egy tévéműsorban azzal viccelt, hogy valójában nem is Melania Trump, hanem mint Donald Trump első felesége, ő az igazi „first lady”. Még az is felmerült, hogy Donald Trump kinevezi csehországi nagykövetének. „Onnan származom, ez az anyanyelvem, mindenki ismer ott engem. Világszerte elég közismert vagyok, nemcsak Amerikában” – fogalmazott 2016 novemberében, később azonban már arról szóltak a hírek, hogy végül nem vállalta el a felkínált lehetőséget. Ez négy év lenne Prágában, szóval pápá, Miami, pápá, New York tavasszal és ősszel, pápá, Saint-Tropez nyaranta. Szeretem a szabadságom, és azt akarom csinálni, amit csak akarok, odamenni, ahová én akarok. Nincs szükségem erre a presztízsre és egy teljes munkaidős állásra. Jó lennék benne? Persze, hogy jó lennék, mivel jól tudok tárgyalni, üzletasszony vagyok, és értek a szórakoztatáshoz. De ez túl sok munka, ezért nemet mondtam – árulta el, hozzátéve, hogy tiszteletbeli nagykövetnek nevezték ki. Osztotta Trump republikánus nézeteit, és immigráns létére nem volt túl jó véleménnyel a bevándorlókról. Egy csomó ember nem is igazán öltözködik amerikaiként. Csak felveszik, amit szoktak, aztán nem jutnak munkához, lopnak és nőket erőszakolnak – jelentette ki egy 2020-ban adott nyilatkozatában. Miután a riporter számon kérte, hozzátette, hogy mindenkinek, aki átlépi az amerikai határt, vízumért kell folyamodnia, aztán pedig munkát szereznie. Szerinte viszont a bevándorlók nem akarnak dolgozni, csak a juttatások és élelmiszerjegyek miatt érkeznek, hogy aztán padokon aludjanak. Amikor Joe Biden a 2020-as választáson legyőzte Trumpot, Ivana megkönnyebbülésének adott hangot. „Csak azt akarom, hogy ennek az egésznek vége legyen, így vagy úgy. Tényleg nem érdekel” – mondta akkor, miután volt párja nem volt hajlandó elfogadni a voksolás végeredményét és a vereséget. Ivana Trump az elmúlt években is folytatta üzleti tevékenységeit, 2018-ban például egy olasz fogyókúrás étrendet hirdetett. Élete utolsó szakaszát utazgatással töltötte. Július 20-án temették el. Úgy búcsúztak tőle, ahogyan élt: az életét ünneplő szertartás után a szerettei körében, arany koporsóban helyezték örök nyugalomra a Trump család birtokán, ahol egykori férje állítólag előszeretettel időzik az év melegebb időszakában.