Nem kap munkát a férfi, aki „földönkívülivé” műttette magát

Anthony Loffredónak már nincs füle és a nyelvét is kettévágták, a munkáltatók ezt nem annyira díjazzák.

Tavaly írtunk Anthony Loffredóról, akinek az volt a vágya, hogy teljes valójában egy földönkívüli lényre hasonlítson.

A francia férfi mára majdnem teljesen átalakult, teste nagy részét sötét tetoválás borítja, még a szemgolyóit is, két ujját és a füleit amputálták és az orrából is lenyisszantottak egy darabot, a nyelvét pedig kettévágták, hogy egy villámra hasonlítson. Loffredo még nem végzett, azt tervezi, hogy a péniszével is ezt teszi, és szeretné, ha az egész testét fém borítaná.

A francia férfi folyamatosan dokumentálja az átváltozását, így viszont támadások kereszttüzébe kerül.

Loffredo azt mondja, hogy miközben egyre jobban érzi magát, rengeteg negatív reakciót kap, már nem csak az utca embere, de leendő munkáltatói sem nézik jó szemmel a kinézetét, ezért nemigen talál állást magának.

Ez állandó küzdelem, hisz minden nap találsz olyan embereket, akik nem értenek meg, csak ítélkeznek. De nem mondhatsz véleményt olyasvalakiről, akinek nem látsz bele a fejébe, és nem tudod, miért csinálja azt, amit. Ehhez beszélned kell, meg kell értened az illetőt

– mondta a férfi a spanyol Club 113 podcastjében.

Loffredo már nem is szeret más emberekkel találkozni, elmondása szerint mindig átmegy az utca másik oldalára, ha egy idegen szembe jön vele.

A férfi hangsúlyozta, hogy csak azt akarja, hogy „normális” embernek tekintsék, akárcsak bárki mást.

Szeretném, hogy úgy néznének rám, mint egy normális srácra, akinek van munkája, családja van, akinek van barátja, barátnője, meg minden. Mert ettől vagyok normális

– mondta Loffredo.

Ha egyszer el is jön az a pillanat, amikor elfogadják a külsejét, a hangjával még mindig tudna megbotránkozást okozni.