Megan Fox szerint a 9 éves fia sok bántást kap, amiért ruhákat hord

Nem szeretné gyerekeit kitenni a közösségi médiának sem, mert tudja, milyen hátulütői vannak.

Megan Fox és pasija címlapfotója egy Tarantino-film plakátja is lehetne

Megan Fox nemrég egy interjúban mesélt hosszabban gyereknevelési szokásairól, a beszélgetés során szóba jött az is, hogy szerinte fontos, hogy gyerekei szabadon kifejezessék magukat öltözködésükkel attól függetlenül, hogy bárki is furcsán tekintene rájuk. Ezzel kapcsolatban elmondta, kilencéves fia, Noah már kétéves kora óta ruhákat hord, ami miatt ő is komolyabban elkezdett foglalkozni a kérdéssel.

Rengeteg könyvet vettem, ami erről a témáról szól, nagyon széles spektrumban. Néhány könyvet transznemű gyerek írt, néhány pedig csak arról szól, hogyan legyél fiú és hordj ruhát, hogy úgy fejezhesd ki önmagadat, ahogy csak akarod, az öltözködés segítségével. És ennek nem is kell, hogy bármi köz elegyen a szexuális irányultságodhoz. Már kiskoruk óta beépítettem ezeket a dolgokat a mindennapi életükbe, hogy senki se érezze azt, hogy furcsa vagy más, mint bárki.

Ezután elmondta, hogy annak ellenére, hogy gyereke szabad szellemiségű iskolába jár, ahol a többi szülő hozzá hasonlóan gondolkodik, vannak olyanok, akik bántják öltözködése miatt a fiát.

Nem tudom befolyásolni azt, ahogy mások a gyerekeimmel bánnak, és azt sem tudom kontrollálni, ahogy a gyerekek viselkednek velük, akik a szüleiktől vették át ezt a mintát.