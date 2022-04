Fodor Zsóka: Korábban sok futó kalandom volt

Szerinte „mutatós” volt fiatalabb korában.

Fodor Zsóka nemrég a Meglepetés magazinnak adott interjút, melyben főként magánéletéről mesél. Beszámolt például a szerelmi életéről is, az interjúban elmondja, hogy ha nem tartaná fontosnak, hogy egy párkapcsolathoz elengedhetetlen legyen a szerelem, akkor már „milliomos özvegy” lenne, mivel udvarolt neki egy tehetős férfi is. Kifejti azt is, hogy ettől függetlenül futó kalandban volt része élete során.

Szerelem nélkül párkapcsolatot soha! Bevallom, korábban sok futó kalandom volt, de aztán egy nap belenéztem a tükörbe, és azt mondtam »mellém már ne feküdjön senki!« Nekem ma már a színház, a barátság, az utazás a tökéletes boldogság.

Az interjúból az is kiderül, hogy sosem voltak rá féltékenyek a barátnői, pedig saját magát mutatósnak tartja.