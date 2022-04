Harry herceg szerint megható volt, amikor a sportbajnokságán az ukrán csapattal beszélgetett

Szerinte nem mindennapi, hogy jelen voltak az eseményen.

Már javában tart az Invictus Games nevű sportbajnokság, melyet Harry herceg alapított a hadirokkantak és szolgálat közben megsérült katonák számára. Az eseményen természetesen Harry herceg, Meghan Markle és két gyerekük is tiszteletét tette. A bajnokságon részt vett egy Ukrajnából érkező csapat is, amelyről Harry herceg nemrég nyilatkozott is. Elmondta például, hogy meghatónak és nem mindennapi dolognak tartja, ahogyan a csapat az országból egészen a játék helyszínére, Hágába érkezett.

Az embereknek tudniuk kell, hogy az ukrán csapat jelentős része valamilyen szolgálatban volt. Levették az egyenruhájukat, majd elindultak ide, aludtak néhány napot, próbáltak pihenni, majd egyből belevágtak a játékba. Ezután pedig vissza kell menni. Szerintem az, hogy itt vannak, az egyszerűen rendkívüli.

Hozzátette, hogy mikor a szemükbe nézett és beszélgetett velük, látta a szemükben az elmúlt hetek tapasztalatait, és hogy mennyire nehéz az, amit ők látnak.