Rubint Réka beautyfarmot hozna létre, már falusi turizmus képzésre is beiratkozott

Az aranykalászos gazda bizonyítványa után a tanyák világa felé fordul.

Rubint Réka a LifeTV reggeli műsorában járt péntek délelőtt, akit annak apropóján hívtak el a stúdióba, hogy nemrég aranykalászos gazda lett. Mint kiderült, sok földet örökölt szüleitől, és pont kapóra jött, hogy az utolsó OKJ-s képzések egyikét el tudta végezni. Azt is elmondta, a bizonyítványával járt az is, hogy traktorvezetői engedélyt is igényelhetett.

Saját gazdaságot szeretne létrehozni:

Nekem nagy álmom, hogy egy autentikus, tényleg ebben a vidékben hangulatban legyen egy ékszerdoboz valahol az országban, ahol tudok tornát tartani, lehet finom hurkát és kolbászt enni. Valamifajta beautyfarmot, ahová bárki el tud vonulni a barátokkal, szervezett program keretein belül. Ahhoz, hogy egy tanyát vásárolj, ehhez szükség van, hogy aranykalászos gazda legyen az ember. Már beiratkoztam a falusi turizmus képzésre is.

