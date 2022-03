Új lakás helyett egy „horrorfilmbe illő”, sokak szerint Nicolas Cage-et ábrázoló szobrot talált

A Nagy-Britanniában élő Jess Hogan éppen ingatlanokat nézegetett az interneten, amikor egy bizarr hirdetésbe botlott, amelynek virtuális bejárásakor egy életnagyságú, vallásos témájú szobrot is talált. A dorseti Poole-ban található négyágyas ház egyik szobájában elhelyezett szobor szerinte nagyon hasonlít Nicolas Cage-re, ezért meg is osztotta a képet róla a Twitterén.

A bejegyzés pedig akkora érdeklődést váltott ki az interenetezőkből, hogy számos bulvárlap, így a Sun is felfigyelt rá.

– írta a fotóhoz a fiatal nő.

So I was doing a virtual house tour on rightmove and I “walked” into one room and was greeted by this thing holy shit pic.twitter.com/8fQT1em0lJ

— Jess Asstrophe🤍 (@jessasstrophe) March 14, 2022