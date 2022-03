A jóképű tűzoltó több példányban is megtalálta magát a Tinderen

A jóképű tűzoltó több példányban is megtalálta magát a Tinderen

Más közösségi oldalon is visszaélnek a nevével, a fotóival.

Lewis Croker, a Bridgwaterben (Somerset, Anglia) élő tűzoltó tavaly feltűnt egy valóságshowban barátnőjével, Shannonnal. De ez még talán nem indokolná azt a bizarr közösségi médiás helyzetet, ami kialakult körülötte.

A jóképű tűzoltó fotóit és nevét egyszer csak elkezdték használni mások is.

Amikor először találkozott azzal, hogy az Instagramon jelen van valaki Lewis Millard néven, de az ő fotóit használja profiljában, még nevetett a dolgon. Elég hamar kiderült, hogy a TikTokon, a Snapchaten és a Tinderen is feltűntek a hasonmásai.

Croker a Mirror brit bulvárlapnak elmesélte: eleinte nem vette komolyan az egészet, talán csak az az apróság bosszantotta, hogy az egyik kamuprofilnak több követője volt mint neki. De aztán elkezdte idegesíteni néhány dolog,

például, hogy a nevében kezdtek csajozni.

Valakik elkezdtek írogatni nőknek az ő arcával, nevével ellátott profilról. Ez úgy derült ki, hogy párjának jelezték a barátnői: Lewis üzenget nekik. Természetesen nem Croker volt a csábító, hanem valaki, aki visszaélt az ő adataival és fotóival.

Lewis Croker három Tinder-profilról tud, amelyiken az ő képeit használják, de mint mondja, lehet, hogy létezik több is. Olyan kamu TikTok-oldal is fut a neve alatt, amit 45 ezren követnek.

A már így is bizarr ügy akkor fordult még komolyabbra, amikor a tűzoltó talált olyan profilt, ahol az anyja képe is megtalálható. Ezen kívül Croker lakása, az autója is fellelhető a kamuoldalakon (az ő saját profiljáról lehalászott képekkel) – mintha valaki az ő életét akarná élni.

És közben olyan esetről is hallott, hogy valaki pénzt kér a nevében. Először csak az Instagramnak jelentette az esetet, de úgy véli, ez így már a rendőrségre is tartozik.